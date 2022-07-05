Bayramda planlı elektrik kesinti yapılmayacak

OEDAŞ, Kurban Bayramı boyunca güvenli ve kesintisiz elektrik arzı sağlamak için hazırlıklarını tamamlarken, bayram boyunca hiçbir planlı kesinti yapılmayacak. Muhtemel arıza veya kesintilere ise 5 ildeki 175 kişilik arıza bakım ve onarım ekibi ile en kısa sürede müdahale edilecek.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Kurban Bayramı boyunca güvenli ve kesintisiz enerji sağlamak için gerçekleştirdiği çalışmaları tamamladı. Buna göre bayram boyunca hiçbir planlı kesinti yapılmayacak. Bu süreçte yaşanabilecek muhtemel arıza ve plansız kesintilere en kısa sürede müdahale edilmesi için de 5 ilde 175 kişiden oluşan nöbetçi arıza bakım ve onarım ekibi görevinin başında olacak.

OEDAŞ aboneleri her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da 7 gün 24 saat hizmet veren 'ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi'ni arayarak bilgi güncellemesi yapmaları halinde SMS bildirimi alabilecek. Kullanıcılar ayrıca 'OEDAŞ 186' mobil uygulaması üzerinden arıza bildiriminde bulunabilecek.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren OEDAŞ, Kurban Bayramı'nın ardından altyapı geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam edecek. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel