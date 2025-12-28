Bayraktar KIZILELMA'dan akıllı filo otonomisi ile kol uçuşu

Dünya havacılık tarihinde ilkleri gerçekleştiren Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik gerçekleştirilen test uçuşunu başarıyla tamamladı. Testte, KIZILELMA'nın PT3 ve PT5 numaralı prototipleri, akıllı filo algoritmaları eşliğinde otonom muharebe pilotuyla kol uçuşu icra etti. Böylece dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmiş oldu.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme süreci yeni kabiliyetlerin entegrasyonu ile devam ediyor. Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında iki farklı Bayraktar KIZILELMA prototipi aynı anda gökyüzünde görev icra etti.

KIZILELMA'dan bir ilk daha

Gerçekleştirilen testte Bayraktar KIZILELMA'nın üçüncü prototipi PT3 ve beşinci prototipi PT5 arka arkaya havalandı. Gökyüzüne çıkan iki insansız savaş uçağı, Baykar ekibi tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde birbiriyle eş güdümlü hareket ederek otonom muharebe pilotuyla formasyon uçuşu (Kol uçuşu) icra etti. Böylece dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmiş oldu. Bu teknolojik ilerlemeyle insanlı savaş uçaklarının gerçekleştirdiği karmaşık hava görevleri otonom sistemlere aktarılıyor. Bu kabiliyet birden fazla insansız platformun bir lider komutasında, birbirlerine göre konumlarını otonom olarak ayarlayarak ortak görev icra etmesine imkan tanıyor.

Hava devriyesi görevi

Uçuş testinde modern hava muharebesinin temel unsurlarından biri olan CAP (Combat Air Patrol - Hava Devriyesi) görevi de denendi. Bayraktar KIZILELMA prototipleri, filo otonomisi yazılımları eşliğinde belirlenen rotada devriye uçuşu gerçekleştirdi. Böylece hava savunma görevlerinin milli insansız savaş uçağı tarafından filo halinde yapılabilirliği doğrulandı. Savaş uçaklarının belirli bölgeleri korumak amacıyla icra ettiği devriye ve önleme görevleri, gelecekte KIZILELMA filoları tarafından otonom olarak gerçekleştirilebilecek.

Geleceğin hava muharebesi

Test süreci boyunca insansız savaş uçaklarının otonom sistemleri ve birlikte harekat süreçleri yakından takip edildi. Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, sahip olduğu akıllı filo otonomisi altyapısı sayesinde gelecekte çoklu platformlarla koordineli harekat yapabilme kabiliyetini geliştirmeye devam edecek.

Havacılık tarihinde bir ilk: Hava-hava atışı

Bayraktar KIZILELMA, 29 Kasım 20225'te gerçekleştirilen testte dünya havacılık tarihine geçmişti. Sinop açıklarında yapılan tarihi testte, ASELSAN imzalı MURAD AESA Radarının işaretlediği hedef uçağı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vuran KIZILELMA, dünyada görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini imha eden ilk insansız savaş uçağı olmuştu.

İhracat şampiyonu

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı. - İSTANBUL