Bayburt Üniversitesi Rektörü'nden Bina Çökmesinde Hayatını Kaybeden Öğrenci ve Ailesine Başsağlığı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu yaşamını yitiren İlahiyat Fakültesi İLİTAM Programı 4. sınıf öğrencisi Emine Bilir ve ailesi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Rektör Türkmen mesajında, "Değerli öğrencimiz Emine Bilir, eşi Levent Bilir ve çocukları Muhammet Emir ile Hayrunnisa Bilir'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve üniversite camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde Levent Bilir'in, kısa bir süre sonra da Emine Bilir'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Bilir çiftinin Hayrunnisa ve Muhammed Emir çocukları da enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetmiş, en büyük çocukları Dilara Bilir ise enkazdan sağ olarak çıkartılmıştı. Öte yandan, Bayburt Üniversitesi öğrencisi olan Emine Bilir'in bir Kur'an kursunda öğreticilik yaptığı, aynı zamanda hafız olduğu öğrenildi. - BAYBURT