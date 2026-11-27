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Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat ve Yazarlık Kulübü tarafından Türk dünyasının bilge atası Dede Korkut'un hayatı, eserleri ve Türk kültüründeki yeri üzerine panel düzenlendi. Panelde Dede Korkut hikayeleri ele alındı.

Panel başkanlığını Cansu Aşut'un üstlendiği programda panelistler İpek Çömlekçi, Beyza Genç, Hayrunnisa Güçlü ve Sude Naz Altınay konuşma yaptı. Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sunumlarda Dede Korkut'un Türk edebiyatı ve sözlü kültüründeki yeri, kendisine atfedilen hikayeler ve bu eserlerin taşıdığı kültürel değerler üzerinde duruldu.

Dede Korkut kitabındaki hikayelerde Oğuz Türklerinin yaşayışı, gelenekleri, kahramanlıkları ve toplumsal değerleri aktarılırken Bayburt çevresinde yaşatılan öyküler de konuşuldu. Dede Korkut'un Bayburt'un Masat köyündeki kabri ve yöreyle özdeşleşen kültürel mirası, panelin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı