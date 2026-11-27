Bayburt'ta panelde Dede Korkut'un Masat köyündeki kabri ve kültürel mirası ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat ve Yazarlık Kulübü, Dede Korkut'un hayatı ve eserlerini panelde ele aldı. Cansu Aşut başkanlığındaki programda öğrenciler, Dede Korkut hikayeleriyle Bayburt'un Masat köyündeki kabrini ve kültürel mirası konuştu.
Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat ve Yazarlık Kulübü tarafından Türk dünyasının bilge atası Dede Korkut'un hayatı, eserleri ve Türk kültüründeki yeri üzerine panel düzenlendi. Panelde Dede Korkut hikayeleri ele alındı.
Panel başkanlığını Cansu Aşut'un üstlendiği programda panelistler İpek Çömlekçi, Beyza Genç, Hayrunnisa Güçlü ve Sude Naz Altınay konuşma yaptı. Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sunumlarda Dede Korkut'un Türk edebiyatı ve sözlü kültüründeki yeri, kendisine atfedilen hikayeler ve bu eserlerin taşıdığı kültürel değerler üzerinde duruldu.
Dede Korkut kitabındaki hikayelerde Oğuz Türklerinin yaşayışı, gelenekleri, kahramanlıkları ve toplumsal değerleri aktarılırken Bayburt çevresinde yaşatılan öyküler de konuşuldu. Dede Korkut'un Bayburt'un Masat köyündeki kabri ve yöreyle özdeşleşen kültürel mirası, panelin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.