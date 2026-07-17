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Bayburt Garnizon Komutanlığında görev değişimi

Bayburt Garnizon Komutanlığında görev değişimi
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Topçu Albay Erdem Yeni'nin Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na atanmasının ardından Bayburt Garnizon Komutan Vekilliği'ne Topçu Yarbay Ahmet Evren Kızılarılı getirildi. Vali Mustafa Eldivan, hem Yeni'ye teşekkür etti hem de Kızılarılı'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Bayburt Garnizon Komutanı Topçu Albay Erdem Yeni'nin Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevine atanmasının ardından Garnizon Komutan Vekilliğine Topçu Yarbay Ahmet Evren Kızılarılı atandı.

Görev değişikliği dolayısıyla Topçu Albay Erdem Yeni, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'a veda ziyaretinde bulundu. Garnizon Komutan Vekili olarak görevlendirilen Topçu Yarbay Ahmet Evren Kızılarılı da Vali Eldivan'ı ziyaret ederek yeni görevine başladı.

Vali Eldivan, Bayburt'taki görev süresi boyunca yürüttüğü hizmetlerden dolayı Yeni'ye teşekkür ederek, başarı dileğinde bulundu. Kızılarılı'ya da yeni görevinde başarılar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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