Haberler

Bayburt'ta Yaz Kulübü Kapanış Programı Coşkuyla Gerçekleştirildi

Bayburt'ta Yaz Kulübü Kapanış Programı Coşkuyla Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Gençlik Merkezi'nin düzenlediği Yaz Kulübü, çocuk ve gençlerin katılımıyla düzenlenen şenlik havasındaki kapanış programıyla sona erdi. Sentetik sahada halat çekme, dart, okçuluk, akıl ve zeka oyunları gibi etkinliklerin yapıldığı programda çocuklar doyasıya eğlendi. Yaz boyunca geziler, kütüphane ziyaretleri, piknik ve ağaç dikme gibi birçok etkinliğe katılan çocuklar, yeni eğitim dönemi öncesi keyifli anlar yaşadı.

Bayburt Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Yaz Kulübü kapanış programı, çocuk ve gençlerin katıldığı çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Sentetik sahada düzenlenen programda halat çekme, dart, okçuluk, sandalye kapmaca, akıl ve zeka oyunları, el baskısı ve çeşitli aktiviteler yapıldı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala düzenlenen kapanış programında çocuklar, arkadaşlarıyla bir araya gelerek yaz tatilinin son günlerini değerlendirdi. Gün boyunca oyun ve etkinliklerle eğlenen çocuklar, yeni eğitim dönemine başlayacak olmanın heyecanını yaşadı. Yaz boyunca farklı etkinliklere katılan çocuklar, kapanış programında da keyifli vakit geçirdi.

Yaz Kulübü kapsamında çocukların yalnızca sportif faaliyetlere değil, farklı sosyal ve kültürel çalışmalara da katılması sağlandı. Program süresince şehir dışı geziler düzenlenirken, kütüphane ziyaretleri, kitap okuma çalışmaları, piknik ve ağaç dikme etkinlikleri gerçekleştirildi. Çocuklar yaz dönemini farklı etkinliklerle geçirirken, kapanış programında çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

"Benim için yaz kursu gerçekten çok güzel geçti"

Yaz kulübüne katılan Serkan Tiryaki, yaz boyunca gerçekleştirilen etkinliklerden memnun kaldığını söyledi. Aslan Dağı'na yapılan gezi ve ağaç dikme çalışmasının kendisi için unutulmaz olduğunu belirten Tiryaki, "Yaz kulübü benim için çok güzel geçti. Aslan Dağı'na, ağaç dikmeye gitmiştik, gerçekten çok güzel bir etkinlikti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Programda bir piknik aktivitesi olmuştu, o da çok güzeldi. Benim için yaz kulübü gerçekten çok güzel geçti" dedi.

Gününün güzel geçtiğini ifade eden Tiryaki, "Burada Bayburtlu gençler olarak eğleniyoruz. Bugün de kapanışta halay çektik, oyunlar oynadık, halat çekme oldu, ok atışları yapıldı, dart attık. Günüm çok güzel geçti" diye konuştu.

Emir Beray İskifoğlu ise Yaz Kulübü kapsamında farklı etkinliklere katıldıklarını aktararak, "Bu yıl yaz kulübünde bir sürü etkinlikler yaptık. İl dışına gittik, gezdik. Hocalarımız bizi kütüphaneye götürdü, kitap okuduk. Bugün de buraya geldik, eğlendik" ifadelerini kullandı.

Çocuklar oyunlarla doyasıya eğlendi

Elif Sahra Yıldırım, yaz döneminde Kur'an kursu ve Erzurum'daki tatil programının yanı sıra kapanış gününde yapılan oyun ve etkinliklerle de keyifli vakit geçirdiğini dile getirdi. Dart, akıl ve zeka oyunları, sandalye kapmaca ve el baskısında etkinliklerinde yer alan Yıldırım, "Yazın Kur'an kursuna gittim, daha sonra tatile Erzurum'a götürüldük. Bugün burada şenlik var, oyunlar oynadım. Dart oynadım, akıl zeka oyunları oynadım, sandalye kapmaca gibi oyunlarda eğlendim. El baskısı yaptım, çok eğlendim" dedi.

Yaz Kulübü kapanış programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman'ın ifadesine ulaşıldı

Emekli albaydan eski vali için olay sözler: Bir konuda çok yetenekli
Bertuğ Yıldırım'dan eşinin kombin videosuna olay hareket

Bertuğ Yıldırım'dan eşinin kombin videosuna olay hareket
Polisle çatışan DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi! O anlar kamerada

DEAŞ’lı terörist, polisle çatıştı! Dehşet anları kamerada
Tam 11 aydır kimse Bursa'da bunu başaramıyor! Tribünde 40 bin kişi

Tam 11 aydır kimse onları yenemiyor! Yine 4 attılar

Ukrayna'da telefon fiyatına satılan evler kapış kapış gitti

96 bin TL'ye satılan evler kapış kapış gitti! Köyde boş yer kalmadı
Lamine Yamal sevgilisiyle Paris'te! Daha fazla saklanmadılar

Neler oluyor orada?

Sapığın kirli oyununu annenin dikkati bozdu! Son buluşma polisle oldu

Sapığın kirli oyununu annenin dikkati bozdu! Son buluşma polisle oldu