Bayburt'ta Yaz Kulübü Kapanış Programı Coşkuyla Gerçekleştirildi

Bayburt Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Yaz Kulübü kapanış programı, çocuk ve gençlerin katıldığı çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Sentetik sahada düzenlenen programda halat çekme, dart, okçuluk, sandalye kapmaca, akıl ve zeka oyunları, el baskısı ve çeşitli aktiviteler yapıldı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala düzenlenen kapanış programında çocuklar, arkadaşlarıyla bir araya gelerek yaz tatilinin son günlerini değerlendirdi. Gün boyunca oyun ve etkinliklerle eğlenen çocuklar, yeni eğitim dönemine başlayacak olmanın heyecanını yaşadı. Yaz boyunca farklı etkinliklere katılan çocuklar, kapanış programında da keyifli vakit geçirdi.

Yaz Kulübü kapsamında çocukların yalnızca sportif faaliyetlere değil, farklı sosyal ve kültürel çalışmalara da katılması sağlandı. Program süresince şehir dışı geziler düzenlenirken, kütüphane ziyaretleri, kitap okuma çalışmaları, piknik ve ağaç dikme etkinlikleri gerçekleştirildi. Çocuklar yaz dönemini farklı etkinliklerle geçirirken, kapanış programında çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

"Benim için yaz kursu gerçekten çok güzel geçti"

Yaz kulübüne katılan Serkan Tiryaki, yaz boyunca gerçekleştirilen etkinliklerden memnun kaldığını söyledi. Aslan Dağı'na yapılan gezi ve ağaç dikme çalışmasının kendisi için unutulmaz olduğunu belirten Tiryaki, "Yaz kulübü benim için çok güzel geçti. Aslan Dağı'na, ağaç dikmeye gitmiştik, gerçekten çok güzel bir etkinlikti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Programda bir piknik aktivitesi olmuştu, o da çok güzeldi. Benim için yaz kulübü gerçekten çok güzel geçti" dedi.

Gününün güzel geçtiğini ifade eden Tiryaki, "Burada Bayburtlu gençler olarak eğleniyoruz. Bugün de kapanışta halay çektik, oyunlar oynadık, halat çekme oldu, ok atışları yapıldı, dart attık. Günüm çok güzel geçti" diye konuştu.

Emir Beray İskifoğlu ise Yaz Kulübü kapsamında farklı etkinliklere katıldıklarını aktararak, "Bu yıl yaz kulübünde bir sürü etkinlikler yaptık. İl dışına gittik, gezdik. Hocalarımız bizi kütüphaneye götürdü, kitap okuduk. Bugün de buraya geldik, eğlendik" ifadelerini kullandı.

Çocuklar oyunlarla doyasıya eğlendi

Elif Sahra Yıldırım, yaz döneminde Kur'an kursu ve Erzurum'daki tatil programının yanı sıra kapanış gününde yapılan oyun ve etkinliklerle de keyifli vakit geçirdiğini dile getirdi. Dart, akıl ve zeka oyunları, sandalye kapmaca ve el baskısında etkinliklerinde yer alan Yıldırım, "Yazın Kur'an kursuna gittim, daha sonra tatile Erzurum'a götürüldük. Bugün burada şenlik var, oyunlar oynadım. Dart oynadım, akıl zeka oyunları oynadım, sandalye kapmaca gibi oyunlarda eğlendim. El baskısı yaptım, çok eğlendim" dedi.

Yaz Kulübü kapanış programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı