Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olduğu kazanın ardından devam eden arama çalışmalarında iki kişinin daha naaşına ulaşıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi, 16 kişi ise halen kayıp.

30 Ağustos'ta Girne'den Mersin Taşucu'na hareket eden Filojet isimli yolcu gemisi 259 yolcu ve 8 mürettebatıyla Girne açıklarında alabora olmuştu.