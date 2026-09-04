Haberler

Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi Haber Videosunu İzle
Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC'nin Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinde kayıp iki kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı sayısı 12'ye yükseldi. 16 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olduğu kazanın ardından devam eden arama çalışmalarında iki kişinin daha naaşına ulaşıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi, 16 kişi ise halen kayıp.

30 Ağustos'ta Girne'den Mersin Taşucu'na hareket eden Filojet isimli yolcu gemisi 259 yolcu ve 8 mürettebatıyla Girne açıklarında alabora olmuştu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete daha el konuldu

Süleymancıların 5 şirketine el konuldu! Ünlü iş insanına gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüreğir Belediyesi, mahkeme kararıyla AK Parti'ye geçti

Son kararı mahkeme verdi! Bir belediye daha AK Parti'ye geçti
Mersin limanında kimyasal sızıntısı iddiası

Mersin Limanı'nda gaz sızıntısı! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı
Alkolü biten şahıs kolonya içince hastanelik oldu

İçtiği şey yüzünden neredeyse canından oluyordu
Ukrayna'da telefon fiyatına satılan evler kapış kapış gitti

96 bin TL'ye satılan evler kapış kapış gitti! Köyde boş yer kalmadı
Onuachu Trabzon'a döndü! Havalimanında gördüklerine inanamadı

Şehre döndü! Havalimanında gördüklerine inanamadı
Lamine Yamal sevgilisiyle Paris'te! Daha fazla saklanmadılar

Daha fazla saklanmadılar!

Trump'tan 47 yıl sonra bir ilk! Beyaz Saray'da Hasidik Yahudi dini liderlerini ağırladı

Beyaz Saray'da tarihi kare! 47 yıl sonra bir ilk yaşandı