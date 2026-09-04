Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete daha el konuldu

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İŞTE O 5 ŞİRKET

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç örgütünün finansal yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, MASAK ekiplerinin yaptığı derinlemesine mali incelemeler belirleyici oldu. İncelemeler sonucunda, şüpheli İrfan Yılmaz üzerine kayıtlı olan Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer isimli şirketler üzerinden şüpheli para hareketleri ve finansal işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi.

GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

Tespit edilen şüpheli işlemlerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adı geçen 5 şirket hakkında resmen el koyma kararı verdi. Öte yandan soruşturmanın şüphelilerinden İrfan Yılmaz hakkında ise “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında gözaltı kararı çıkartıldı.

YILMAZ KİMYA DEPOSUNDA 200 KG ALTIN BULUNMUŞTU

Soruşturma kapsamında el koyma kararı verilen şirketlerden Yılmaz Kimya, daha önce de kamuoyunun gündemine gelen çarpıcı bir detayla hatırlanıyor. Şirketin deposunda yapılan aramalarda ele geçirilen 200 kilogram altın geniş yankı uyandırmıştı. Örgütün finansal trafiğinde kritik role sahip olduğu değerlendirilen şirketin depoları ve mali hareketleri, MASAK raporunun da merkezinde yer aldı.

DAHA ÖNCE DE 31 ŞİRKETE KAYYUM ATANMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ağustos'ta 31 şirkete kayyum atanmıştı. Şirketler arasında Ayakkabı Dünyası, Armine Giyim gibi ünlü markalar da bulunuyordu. Kayyum atanan şirketler şöyle:

1. ELF Yapı Anonim Şirketi

2. Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

3. Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi

4. Ardeniz Emlak Anonim Şirketi

5. Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi

6. Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

7. ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

8. Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

9. Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

10. Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

11. Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

12. Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

13. Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

14. İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

15. MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

16. Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

17. Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

18. Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

19. MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

20. Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

21. MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

22. Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

23. Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

24. Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi

25. Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

26. Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

27. Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

28. Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

29. Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

30. Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi

31. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

İLK DALGA OPERASYONDA ALİHAN KURİŞ İLE BİRLİKTE 32 TUTUKLAMA

Örgüte yönelik yürütülen adli sürecin ilk aşamasında, aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de yer aldığı 38 şüpheli gözaltına alınmıştı. 16 Ağustos sabahı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Alihan Kuriş da dahil olmak üzere 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İKİNCİ DALGA OPERASYON: 4 İLDE KRİTİK İSİMLERE GÖZALTI

Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte emniyet güçleri İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla olmak üzere 4 ilde ikinci dalga operasyonu başlattı. Bu kapsamda 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu öne sürülen Osman S. ile bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İsa A. ve Taner Ç. gibi kritik isimler yer aldı.

ÜÇÜNCÜ DALGA: 54 GÖZALTI KARARI VE ŞİRKETLERE KAYYUM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ilk iki operasyonda elde edilen deliller, dijital materyaller ve mali veriler doğrultusunda üçüncü dalga operasyon için düğmeye basıldı. Soruşturmanın bu aşamasında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, örgütün finansal yapılanması ve gelir kaynaklarına da darbe indirildi. Mahkeme kararıyla örgüte ait olduğu değerlendirilen 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi. Emniyet ekiplerinin şüphelileri yakalamaya ve soruşturmayı derinleştirmeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com