Lamine Yamal sevgilisiyle Paris'te! Daha fazla saklanmadılar

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, sevgilisi Inés García ile Paris'te vakit geçirdi. Birlikte alışverişe çıkan çift, kentin lüks butiklerini gezdi. Yamal ve García'nın mağaza içerisindeki samimi halleri objektiflere yansıdı.

LÜKS BUTİKLERİ GEZDİLER

Paris'te alışveriş turuna çıkan Yamal ve sevgilisi, lüks mağazaları dolaşarak ürünleri inceledi. Futbol sahalarının dışında özel hayatıyla da dikkat çeken genç yıldızın, sevgilisiyle birlikte keyifli vakit geçirdiği görüldü.

SAMİMİ ANLARI OBJEKTİFLERE YANSIDI

Alışveriş sırasında birbirlerine yakın tavırlarıyla dikkat çeken ikilinin samimi anları da görüntülendi. Yamal ve García, butik gezisinin ardından Paris'teki programlarına devam etti.