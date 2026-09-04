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Onuachu Trabzon'a döndü! Havalimanında gördüklerine inanamadı

Onuachu Trabzon'a döndü! Havalimanında gördüklerine inanamadı Haber Videosunu İzle
Onuachu Trabzon'a döndü! Havalimanında gördüklerine inanamadı
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Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, Amedspor karşılaşmasının ardından gittiği İngiltere'den ailesiyle birlikte Trabzon'a döndü. Havalimanında yeni transfer Franculino Dju'yu karşılamak için bekleyen taraftarları ve basın mensuplarını karşısında gören Onuachu'nun şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Paul Onuachu, kısa süreli İngiltere ziyaretinin ardından ailesiyle birlikte Trabzon'a döndü. Amedspor karşılaşmasının ardından İngiltere'ye giden Onuachu, Trabzon Havalimanı'na geldiğinde beklemediği bir kalabalıkla karşılaştı.

KALABALIĞI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Trabzonspor taraftarları ve basın mensupları, bordo-mavili ekibin yeni transferi Franculino Dju'yu karşılamak için havalimanında bekliyordu.

Ailesiyle birlikte terminalden çıkan Onuachu, karşısındaki kalabalığı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Golcü futbolcunun yüz ifadesi kameralara yansıdı.

TARAFTARLAR FRANCULINO'YU BEKLİYORDU

Onuachu'nun gelişiyle aynı saatlerde havalimanında bulunan bordo-mavili taraftarların asıl beklediği isim ise 17 milyon euroluk yeni transfer Franculino Dju oldu. Onuachu'nun kendisini bir anda kalabalığın karşısında bulduğu anlar ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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