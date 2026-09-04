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Mersin limanında kimyasal sızıntısı iddiası

Mersin limanında kimyasal sızıntısı iddiası
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Mersin Limanı’nda kimyasal madde içinde bulunan bir konteynerın delinmesi sonucu sızıntı olduğu iddia edilirken, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çok sayıda çalışanın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mersin Limanı'nda kimyasal madde bulunduğu belirtilen bir konteynerin delinmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldiği öne sürüldü. Olayın ardından limandaki operasyonların geçici olarak durdurulduğu, çalışanların tahliye edildiği ve gazdan etkilenen çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mersin Limanı'nda bir konteynerin delinmesi sonucu gaz sızıntısı yaşandığı iddiası ekipleri harekete geçirdi. Edinilen bilgilere göre, kimyasal madde bulunduğu belirtilen konteynerde meydana gelen sızıntının ardından güvenlik önlemleri artırıldı.

ÇALIŞANLAR LİMAN SAHASINDAN ÇIKARILDI

Sızıntı nedeniyle limandaki operasyonların tedbir amacıyla geçici olarak durdurulduğu öne sürüldü. Çalışanların liman sahasının dışına çıkarıldığı ve bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Gazdan etkilendiği belirtilen çalışanlar için bölgeye ambulanslar gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan çok sayıda çalışanın çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Olayın ardından ilgili kurumlara bağlı ekiplerin de liman bölgesine yönlendirildiği öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sızıntının kaynağı, konteynerde bulunan maddenin türü ve hastaneye kaldırılan çalışanların sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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