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Adana'da Dolmuşta Küçük Yaştaki Kişiye Grup Halinde Saldırı Kamerada

Adana'da Dolmuşta Küçük Yaştaki Kişiye Grup Halinde Saldırı Kamerada
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir dolmuş içinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşı küçük bir kişi, kalabalık bir grup tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da dolmuş içerisinde yaşı küçük bir kişinin darbedilmesi kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşıyan dolmuş içinde kimliği belirsiz kişiler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yaşı küçük bir kişinin kalabalık bir grup tarafından darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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