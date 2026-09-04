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Türkiye'nin dev zincir marketine milyonluk fatura! Tutar belli oldu

Türkiye'nin dev zincir marketine milyonluk fatura! Tutar belli oldu
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BİM hakkında Rekabet Kurumu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma tamamlandı. Soruşturmalardan birinde şirkete ceza verilmezken, uzlaşmayla sonuçlanan diğerinde 67,2 milyon TL ödeme kararı çıktı. Erken ödeme indiriminden yararlanılması halinde tutar 50,4 milyon TL'ye düşecek.

  • BİM, Rekabet Kurumu'nun yürüttüğü iki soruşturmadan birinde herhangi bir idari para cezasına gerek görülmediğini KAP'a bildirdi.
  • Diğer soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı ve şirket uzlaşma kapsamında 67 milyon 217 bin 829,62 TL ödeyecek.
  • Yüzde 25 erken ödeme indirimi uygulanması halinde ödenecek tutar 50 milyon 413 bin 372 TL'ye düşecek.

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Rekabet Kurumu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturmanın tamamlandığını KAP'a bildirdi. Soruşturmalardan birinde şirkete ceza verilmesine gerek olmadığına karar verilirken, diğer süreç uzlaşmayla sonuçlandı. Uzlaşma kapsamında 67,2 milyon TL ödeme yapılacak.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen iki ayrı soruşturmaya ilişkin süreçlerin sonuçlandığı duyuruldu.

İLK SORUŞTURMADA CEZA ÇIKMADI

Soruşturmalardan birinde şirketin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğine karar verildi. Bu nedenle söz konusu dosya kapsamında herhangi bir idari para cezası uygulanmasına gerek görülmedi.

DİĞER SORUŞTURMA UZLAŞMAYLA SONUÇLANDI

Diğer soruşturmada ise Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen uzlaşma süreci tamamlandı. Şirket, Yönetim Kurulu'nun 17 Mart 2026 tarihli kararı doğrultusunda yatırımcıların meşru çıkarlarının korunması amacıyla içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelendiğini hatırlattı.

Rekabet Kurulu'nun 25-07/165-M sayılı kararı doğrultusunda soruşturmanın uzlaşma usulüyle sonlandırılmasına karar verildi.

67,2 MİLYON TL ÖDEME YAPILACAK

Uzlaşma kapsamında ödenecek tutar 67 milyon 217 bin 829,62 TL olarak belirlendi. Yüzde 25 erken ödeme indiriminden yararlanılması halinde ise bu rakam 50 milyon 413 bin 372 TL'ye düşecek. Böylece Rekabet Kurumu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturmaya ilişkin süreç tamamlanmış oldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıismail balcı:

Bir şey anlamadım.Ceza mı ödülmü.Bim bunu müşterilerine bölüştürür demedi demeyin.

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