Bayburt Milletvekili Ateş'ten Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Mayıs ayında gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde AK Parti Bayburt Milletvekili seçilen Prof. Dr. Orhan Ateş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Daha önce Atatürk Üniversitesinde Başhekim Yardımcılığı ve akademisyenlik görevlerini yürüten Prof. Dr. Orhan Ateş'i makamında misafir eden Rektör Çomaklı, misafiri ile üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında sohbet etti. Atatürk Üniversitesinin tarihi boyunca ülke yönetimine birçok başarılı isim kazandırdığını aktaran Rektör Çomaklı, bu isimlerden biri olan Prof. Dr. Ateş'in de Atatürk Üniversitesi için önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Çomaklı: "Bölgenin kalbi olan Atatürk Üniversitesi yeni nesil vizyonu ile ülke yükseköğrenimine önemli bir katma değer sağlıyor. Gerek birimlerin akredite edilmesinde gerekse üretilen bilginin patente dönüşmesinde hatırı sayılır bir başarı kaydediyoruz. Üniversitenin gelişim sürecine hız vermek adına ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve dayanışma içindeyiz. Bizlere akademisyenlik sürecinde olduğun gibi milletvekilliği sürecinde de desteğini sürdüren Prof. Dr. Orhan Ateş'e teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Misafirperverliğinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür eden Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Atatürk Üniversitesinin kendi açısından yerinin ayrı olduğunu belirterek, burada evindeymiş gibi hissettiğini söyledi. Üniversitenin gelişimini yakından takip ettiğini ifade eden Prof. Dr. Ateş, tamamlanan ve devam etmekte olan projelerden dolayı Rektör Çomaklı'yı tebrik etti. - ERZURUM