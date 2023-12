112'ye gelen ilginç çağrılar: Mezarlıktayım, etrafımda çok sayıda ölü var

Bayburt 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar hem güldürdü, hem de pes dedirtti. Acil durumu olan vatandaşlara yardımcı olabilmek ve hayat kurmak için gece gündüz telefon başında zamanla yarışan 112 Acil Çağrı Merkezi personellerine gelen çağrılar hayretler içerisinde bırakıyor. Her gün binlerce çağrıya cevap vererek acil vakalarda hayat kurtarıcı rol üstlenen Bayburt 112 Acil Çağrı Merkezi, 2023 yılında sayısız ihbar telefonu aldı. Gelen çağrıların yüzde 67'si asılsız olup, yüzde 33'ü acil çağrı olarak kayıtlara geçti. Değişik istek ve taleplerle telefonları meşgul eden vatandaşların pes dedirten aramalarına her gün bir yenisi eklenirken, birbirinden ilginç çağrılar, merkezin gereksiz meşgul olmasına neden oluyor. Duyarsız vatandaşların hatları meşgul etmesi, yardım bekleyen vatandaşlara yardım elinin uzatılmasına ayrıca engel oluyor.

Geçtiğimiz günlerde alkollü vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çevresinde bir sürü ölü olduğunu söylemesi üzerine 112 Çağrı Merkezi personelleri harekete geçmiş, vatandaşa yardımcı olabilmek için seferber olmuşlardı. Mezarlıktan arayan vatandaşın alkollü olduğunu anlayan personeller, vatandaşa gerekli uyarılarda bulunduktan sonra çağrıyı sonlandırdılar. Bu ve bunun gibi çağrılarla merkezin meşgul edildiğini söyleyen 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Burhan Yıldızoğlu, telefonları gereksiz yere meşgul eden vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, çağrıların kaydedildiğini, kaydedilen çağrılarla suç duyurusunda bulunduğunun altını çizdi.

Acil çağrı olmayan asılsız çağrıların asılsız çağrı oranını yükselttiğini söyleyen Yıldızoğlu, "Bize gelen çağrıların 33'ü acil çağrı olup, yüzde 67'si asılsız veya bilgi amaçlı çağrı olarak kayıtlara geçti. Acil çağrı olmayan asılsız çağrılarda vatandaşlar merkezimizi arayarak hastane randevusu oluşturmaya çalışıyorlar. Hatalı park şikayeti olan insanlar yine merkezimizi gereksiz yere meşgul ederek, durumu şikayet ediyorlar. Bu gibi talep ve istekler asılsız çağrı oranımızı bir hayli yükseltiyor" dedi.

Lokantayı aramış gibi davranıp 112'den sipariş verilmeye çalışıldı

Lokantayı aramış gibi davranarak 112'yi arayan vatandaşın yemek siparişi vermeye çalıştığı, Filistin için kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların çağrılarıyla karşılaşıldığını belirten Yıldızoğlu, "Garip çağrılarla hemen hemen her gün karşılaşıyoruz. Mezarlıktan arayan bir vatandaş, etrafında ölülerin fazla olduğunu söyledi. Duruma müdahale etmek isteyen personellerimiz şahsın alkollü olduğunu anladıktan sonra gerekli uyarılarda bulunup çağrıyı sonlandırdılar. Filistin için Kızılay'ın kan bağışı toplayıp toplamadığı soruldu. Bu çağrılar hatlarımızı gereksiz yere meşgul ediyor, vatandaşların acil vakalarına yardımcı olmamızı engelliyor" diyerek konuştu.

Sakatlanan futbolcunun sağlık durumunu sormak için 112'yi meşgul ettiler

Ara verilen Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağını merak eden bir başka duyarsız vatandaş 112'yi arayarak lig maçlarının tarihini sordu. Sakatlanan futbolcunun sağlık durumunu öğrenmek isteyen vatandaş ise, hatları meşgul ederek merakını gidermeye çalıştı, çağrı merkezi personellerini oyaladı. Rusya-Ukrayna savaşına katılmak isteyen vatandaşın 112'yi arayarak Genelkurmay Başkanıyla görüşmek istediğini söyleyen Yıldızoğlu, "Lig maçlarına ne kadar ara verildiğini öğrenmek isteyenler yine merkezimizi arıyor. Bu çağrılar Kabahatler Kanununa göre değerlendirilmekte, asılsız ve kasıt amacı güden çağrılarda işlem yapılmaktadır. Tekrarı halinde savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu buradan hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Asılsız çağrılarla merkezi meşgul eden, asılsız ihbarlarda bulunan vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Yıldızoğlu, idari para cezası uygulanacağını, çağrıların devam etmesi halinde de kaydedilen çağrı kayıtlarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını hatırlattı.

Yıldızoğlu, bir vatandaşın 2 yıl boyunca sürekli merkezi arayarak, hatları meşgul etmesi üzerine vatandaş hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, hakkında cezai işlem uygulandığını da söyledi.

En sık gelen gereksiz çağrılar genelde çocuklar tarafından yapılıyor. Yaşlı vatandaşların 182'yi arayacağına 112'yi araması da sıklıkla karşılaşılan durumlar arasında yer alıyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel