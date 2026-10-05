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Aydın Germencik'te hükümlü, babasını yaklaşık 10 bıçak darbesiyle öldürdü

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Aydın Germencik'te hükümlü, babasını yaklaşık 10 bıçak darbesiyle öldürdü
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Aydın Germencik'te cezaevinden izinli çıkan hükümlü Hayrettin Kuru, tartıştığı babası Mehmet Kuru'yu bıçaklayarak öldürdü. Yaklaşık 10 bıçak darbesi alan baba hastanede yaşamını yitirdi, kaçan hükümlü polis tarafından yakalandı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli çıkan Hayrettin Kuru (25) tartıştığı babası Mehmet Kuru'yu (49) bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Germencik ilçesi İstasyon Mahallesi Kervan Sokak'ta meydana geldi. Hayrettin Kuru ile babası Mehmet Kuru arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hayrettin Kuru, babası Mehmet Kuru'yu çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı. Mehmet Kuru, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Kuru, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 10 bıçak darbesi aldığı öğrenilen Mehmet Kuru, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Bir süre önce hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtilen Kuru, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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