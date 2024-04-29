Batman'da 3 ayrı silahlı kavga: 7 yaralı

Batman merkez ve Kozluk ilçesinde ayrı gruplar arsında yaşanan silahlı kavgalarda 7 kişi yaralandı.

ALACAK VERECEK KAVGASINDA 3 KİŞİ YARALANDI

Batman'da dün gece ile bu sabah saatlerinde nedeni henüz öğrenilemeyen 3 ayrı noktada gruplar arasında silahlı kavga meydana geldi. Kozluk Tepecik Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada gece silah sesleriyle yankılanırken kavgada 3 kişinin yarandığı öğrenildi.

SÖZLÜ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bu sabah saatlerinde de Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde 2 grup arasında sözlü başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 4 vatandaş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilirken olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

TARTIŞTIĞI KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

Batman'da yaşanan bir başka silahlı kavgada ise Çamlıtepe Mahallesi'nde sokak ortasında silahını çeken bir vatandaşın tartıştığı kişiye kurşun yağdırdığı ve olay yerinden kaçtığı anlar bir vatandaş tarafında saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayıt edildi.