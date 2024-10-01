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Batman'da 13 gündür durmadan hapşıran kadına tıp dünyası çaresiz kaldı

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Batman'da 13 gündür aralıksız hapşırma nöbeti geçiren 24 yaşındaki evli 2 çocuk annesi Benazir Aydın tedavi edilmeyi bekliyor.

Batman'da 13 gündür aralıksız hapşırma nöbeti geçiren 24 yaşındaki evli 2 çocuk annesi Benazir Aydın tedavi edilmeyi bekliyor. Yengesinin 13 gündür durmadan hapşırma nöbeti geçirdiğini söyleyen Yasemin Aydın, bir tek uykuda durduğunu, uyurken de ölüm uykusuna yattığını dile getirdi.

"DAKİKALAR İÇİNDE MİLYON DEFA HAPŞIRIYOR"

Ne yapacaklarını bilemediklerini, 13 gündür sürekli hastanede olduklarını ve serum takılıp eve gönderildiklerini ifade eden Aydın, "Sağlık Bakanlığı'ndan bu yaşanan duruma bir çare bulunmasını istiyorum. Yengem, hiçbir şekilde yemek yiyemiyor, içtiği suyu bile hapşırdığı için atmak zorunda kalıyor. Yemek yedirmeye çalışıyoruz 'yapamıyorum' diyor. Ailesi telefonla arıyor konuşamıyor. Çocukları evde perişan durumdadır. İlk kez böyle bir rahatsızlığa kapılıyor. İlk günden hastaneye getiriyoruz hastane bize normaldir diyor. Yengem uykuya daldığı zaman bize iyi oldu deyip eve gönderiyorlar. Dakikalar içinde milyon defa hapşırıyor" dedi.

Batman'da 13 gündür durmadan hapşıran kadına tıp dünyası çaresiz kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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