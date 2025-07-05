Başkonsolos Osama Dirar: 'Afrika'ya gelip almadan veren tek beyaz ırk Türklerdir'

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen söyleşi programında konuşan Sudan İstanbul Başkonsolosu Osama Dirar, Türkiye'nin Afrika'da sömürgeci olmayan tek aktör olarak öne çıktığını vurgulayarak, "Afrika'ya gelip almadan veren tek beyaz ırk Türklerdir" dedi. Bazı komşu ülkelerden gelen ayrılıkçı hareketlere karşı Türkiye'nin arabuluculuk rolü üstlendiğini belirten Dirar, Sudan halkının Türkiye'ye bu yaklaşımı nedeniyle gönülden bağlı olduğunu ifade etti.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Dış İlişkiler Birimi tarafından İstanbul'un çeşitli ilçelerinde düzenlenen "Yabancı Diplomatların Gözünden Türk Dış Politikası" temalı programların ikincisi, Arnavutköy'de gerçekleştirildi. Sudan İstanbul Başkonsolosu Osama Dirar, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen programda teşkilat mensuplarıyla buluştu.

Türk dış politikasının uluslararası düzlemde nasıl algılandığını birinci elden dinleme fırsatı sunan programa; AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Dr. Fatih Tuna, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Programın açılışında konuşan Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, etkinliğin önemine dikkat çekerek, katılımlarından dolayı Sudan İstanbul Başkonsolosu Osama Dirar'a teşekkür etti.

Dr. Fatih Tuna: Sudan, bizim için stratejik ve duygusal bağlara sahip bir ülke

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Dr. Fatih Tuna, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dış İlişkiler Başkanlığı olarak, dış politikamızın dünyadaki yansımalarını yabancı diplomatların gözünden dinleyebileceğimiz bu tür programları çok kıymetli buluyoruz. Sudan İstanbul Başkonsolosu Sayın Osama Dirar'ı ağırladığımız bu ikinci program, hem diplomatik diyaloğa katkı sunmuş hem de dış politikamızı farklı perspektiflerden değerlendirme imkanı sağlamıştır."

Dr. Tuna, "Bugün Türkiye denince en güçlü alanlardan biri olarak dış politika öne çıkıyor. Ancak bu başarıyı çoğunlukla biz anlatıyoruz. Bu kez bir diplomatın, bir yabancı gözlemcinin bakış açısından dinlemek istedik. Sayın Dirar bizim için yabancı değil; Müslüman bir kardeşimiz. Sudan da bizim için hem stratejik hem de gönül bağı kurduğumuz önemli bir ülke" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı dış politika modelinin dünyada örnek gösterildiğini ifade eden Tuna, bu yaklaşımın farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesinin Türkiye'nin küresel vizyonunu anlatma açısından çok değerli olduğunu söyledi.

Dirar: Afrika'ya gelip almadan veren tek beyaz ırk Türklerdir

Sudan'ın İstanbul Başkonsolosu Osama Dirar, konuşmasında Türkiye ile Sudan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara değindi. Osmanlı mirasının Sudan'da derin etkiler bıraktığını belirten Dirar, Sudan halkının Türkiye'de kendini evinde gibi hissettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Afrika politikasında yeni bir sayfa açtığını ifade eden Dirar, Türkiye'nin yaklaşımının insani ve "kazan-kazan" ilkesine dayalı olduğunu vurguladı.

Dirar, Türkiye'nin Afrika'da sömürgeci olmayan tek aktör olarak öne çıktığını vurgulayarak, "Afrika'ya gelip almadan veren tek beyaz ırk Türklerdir" ifadelerini kullandı.

"Sudan halkı Türkiye'ye gönülden bağlı"

Eğitim, sağlık, kültür ve ticaret alanlarında yürütülen iş birliklerine de değinen Başkonsolos Dirar, Sudan'da TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Diyanet ve Maarif Vakfı gibi kurumların aktif faaliyet gösterdiğini aktardı.

Bölgesel sorunlara da değinen Dirar, bazı komşu ülkelerden gelen ayrılıkçı hareketlere karşı Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolünün Sudan halkı tarafından takdirle karşılandığını ve bu nedenle Türkiye'ye gönülden bağlı olduklarını söyledi.

Program, soru-cevap bölümüyle devam etti. Etkinlik sonunda Sudan Başkonsolosu Osama Dirar'a günün anısına plaket takdim edilirken, program hatıra fotoğrafı ve karşılıklı sohbetle sona erdi. - İSTANBUL