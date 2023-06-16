Basketbol şut yarışmasında babalar ve çocukları doyasıya eğlendi Espark'tan karne ve Babalar Günü'ne özel basketbol aktivitesi Yarışmaya babasıyla katılan 11 yaşındaki İrem Mendil: "Babamın yüzünü kara çıkartmadım ve ben de basketbolda iyi olduğumu anladım" İrem Mendil'in babası olan Hasan...

Basketbol şut yarışmasında babalar ve çocukları doyasıya eğlendi

Espark'tan karne ve Babalar Günü'ne özel basketbol aktivitesi

Yarışmaya babasıyla katılan 11 yaşındaki İrem Mendil: "Babamın yüzünü kara çıkartmadım ve ben de basketbolda iyi olduğumu anladım"

İrem Mendil'in babası olan Hasan Mendil:

"Çoğu baba oğluyla birlikte yarışmaya katılırken ben kızımla birlikte geldim"

Oğluyla beraber basketbol oynamayı çok sevdiklerini söyleyen Mehmet Çiftçioğlu:

"Bizim için tam bir baba oğul etkinliği oldu"

ESKİŞEHİR Eskişehir'in buluşma noktası Espark alışveriş merkezinde Babalar Günü'ne özel organize edilen 'Biz Bir Takımız' isimli basketbol şut yarışmasında babalar ve çocukları doyasıya eğlendi.

Okulların tatil olmasıyla birlikte öğrenciler karnelerini aldı ve yaz tatiline başladı. Karne günü heyecanıyla güzel bir gün yaşamak isteyen aileler çocuklarıyla birlikte Espark'ın yolunu tuttu. Alışveriş merkezinin içerisinde Babalar Günü için kurulan basketbol potas ise gezmeye gelen ailelerin ilgi odağı oldu. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte çocuklar babalarıyla beraber 1 dakikalık süre içinde 6 atış yapmaya çalıştı. Atışlarında başarılı olan aileler sürpriz hediyelerle ödüllendirildi. 19 Haziran'a kadar devam edecek olan 'Biz Bir Takımız' isimli basketbol yarışmasında ziyaretçiler 12.00 - 15.00 ile 16.00 - 20.00 saatleri arasında basketbolun tadına varabilecek.

"Kızların gücünü görmüş oluyoruz"

Karnesini aldıktan sonra babasıyla birlikte gezmeye çıkan 11 yaşındaki İrem Mendil, basketbolu çok sevdiğini söyledi. Takdir belgesi aldıktan sonra basketbol yarışmasında kazandığı ödülün adeta karne hediyesi gibi olduğunu ifade eden Mendil, "Ben basketbolu seviyorum, voleybol oynayamadığım için bu spora daha çok ilgimi gösterdim. Hazır burada da bir etkinlik yakalamışken deneyelim dedik. Burada kızların gücünü görmüş oluyoruz. Hediye de kazandık, çok mutluyum. Babamın yüzünü kara çıkartmadım ve ben de basketbolda iyi olduğumu anladım" dedi.

"Çoğu baba oğluyla birlikte yarışmaya katılırken ben kızımla birlikte geldim"

İrem Mendil'in babası olan Hasan Mendil, kızı basketbola ilgi duyduğu için etkinliğe katılım gösterdiklerini belirtti. Çoğu babanın genellikle oğlu ile birlikte yarıştığını, kendisinin ise kızıyla birlikte ödül kazandığını dile getiren Mendil, "Okuldan karnemizi alınca ve notlarımız da çok iyi olunca bunun mutluluğuyla gezmek istedik. Espark'ta bir etkinlik olduğunu duyduk, kızım etkinliğe katılmayı çok istedi. Biz de onun için gelip yarışmaya katıldık ve kendisi bayağı başarılı oldu. Onun için çok sevinçliyiz. Hediyelerimizi ve formamızı aldık. Etkinlik bence çok güzel. Babalar Günü'nün yaklaşması ve çocukların karnelerini alması ile birlikte iki özel günü bir arada kutlamamızı sağladı. Okuldan çıkan çoğu kişi büyük ihtimalle akın akın buraya gelecektir. Genellikle baba-oğul geliyorlar fakat benim kızım da basketbolu sevdiği için bunu yapabileceğini düşünüyordu. Ben de ona şans vermek istedim. O da başarılı oldu, yüzümüzü kara çıkarmadı. Basketbolu sevdiği için özellikle geldik" şeklinde konuştu.

"Oğlumla birlikte vakit geçirelim diye Espark'a uğradık ve çok güzel bir etkinliğe denk geldik"

Çocuğuyla birlikte karneyi aldıktan sonra alışveriş yapmak için Espark AVM'ye geldiklerini aktaran Erkan Akdoğan şöyle konuştu: "Etkinlik gayet başarılı olmuş. Kendim de spor bilimleriyle ilgili çalıştığım için çok başarılı buldum. Oğlumla geldik, kendisi basketbolu çok sevdiği için katılalım dedik. Bu haftanın babalar günü olması da ayrı bir heyecan. Oğlumla da birlikte vakit geçirelim derken buraya uğradık ve çok güzel bir etkinliğe denk geldik. Espark'a teşekkür ediyoruz."

"Espark'a gezmeye gelmiştik, yarışmayı görünce katılalım dedik"

Babasıyla birlikte katıldığı şut yarışmasında başarılı olarak sürpriz ödülleri kazanan Burak Akdoğan ise, "Basketbolu çok severim. Bu sene mezun olarak 7'nci sınıfa geçtim. Dönem sonu puanlarım iyi geldi ve takdir aldım. Espark'a gezmeye gelmiştik, yarışmayı görünce katılalım dedik ve hediyeyle çıktık. Yarın tatile gideceğiz, bu hediye iyi oldu" ifadelerini kullandı.

"Bizim için tam bir baba oğul etkinliği oldu"

Oğluyla beraber basketbol oynamayı çok sevdiklerini söyleyen Mehmet Çiftçioğlu, etkinlikten memnun kaldıklarını ifade etti. Bugünün unutulmaz bir gün olduğunu belirten Çiftçioğlu şunları aktardı:

"Bugün karneler dağıtıldı. Biz de karnemizi alınca buraya geldik ve tam da bize göre olan bir etkinlik gördük. Oğlum da ben de basketbol oynuyoruz, o yüzden çok güzel bir tesadüf oldu. Etkinlik bizim için çok eğlenceliydi, tam bir baba oğul etkinliği oldu. Bu etkinlik sayesinde hem babalar günü heyecanını hem de karne heyecanını yaşamış olduk."

"Ödül için Espark'a çok teşekkür ediyorum"

Mehmet Çiftçioğlu'nun oğlu Atlas Çiftçioğlu ise Espark'a teşekkürlerini ileterek, "Çok mutluyum. Seneye 3'üncü sınıfa geçeceğim. Basketbol şut yarışmasına katıldık ve hediye kazandık. Bunun için Espark'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.