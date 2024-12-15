Başkan Yavuz: "8 yıl geçti ama acımız ilk günkü gibi taze"

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı askerlerini taşıyan halk otobüsüne teröristler tarafından yapılan bombalı saldırının yıldönümünde açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz; "8 yıl geçti ama acımız ilk günkü gibi taze, hiçbir zaman hafiflemedi" dedi.

7 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı askerlerini taşıyan halk otobüsüne, teröristler tarafından bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 15 asker şehit olmuş, 54 asker ise yaralanmıştı. Hain saldırının üzerinden geçen 8 yılda acılarının hafiflemediğini aktaran Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz; "Başkan Ali Yavuz; "17 Aralık 2016 tarihinde 1. Komando Tugayı'mızda görev yapan askerlerimizin çarşı iznini kullanmak için binmiş oldukları halk otobüsüne terör örgütünce yapılan hain saldırı sonucu 15 kahramanımız şehit oldu, 54 kahramanımız da yaralanmıştı. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyoruz. 8 yıl geçti ama acımız ilk günkü gibi taze, hiçbir zaman hafiflemedi. Olayın yıldönümü yaklaşıyor. Salı günü sabah 09.00'da Erciyes Üniversitesi önündeki Şehit Komandolar Durağı'nda şehitlerimizi anmak için toplanacağız. Kayseri'de yaşayan hemşehrilerimizi şehit ailelerini yalnız bırakmamak için Şehitler Durağı'nda bekliyoruz. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Vatanımız, milletimiz, bölünmez bütünlüğümüz için mücadele eden silahlı kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimizin şehit aileleri olarak her zaman yanındayız" dedi.

"Vatanımıza göz dikenlerin gözlerini oyacağız"

Tüm Kayserilileri 17 Aralık'taki anma törenine davet eden Başkan Yavuz; "Şuanda yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele etkin bir şekilde devam ediyor. Yurt içinde terör bitirilme noktasına geldi, yurt dışında da kökünün kazınmasına devam ediliyor. Biz de şehit aileleri olarak dimdik duracağız ve vatanımıza göz diken hainlerin gözlerini oyacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ