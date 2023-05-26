Başkan Vidinlioğlu: 'Birlikte daha güçlü Kastamonu hedefine ulaşacağız'

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 4 yıllık süreçte belediye öz kaynaklarından 503 milyon TL'nin üzerinde yatırım harcaması yaptıklarını söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Candaroğlulları Mahallesi sakinleri ile 'mahalle sohbetleri' adı altında düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinleyen Belediye Başkanı Vidinlioğlu, yoğun ilgisiyle karşılandı. Belediye Başkan Yardımcısı Resul Köprülü ve belediye birim amirlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen sohbette vatandaşlar mahalleleriyle ilgili sorunları ilk ağızdan Belediye Başkanı Vidinlioğlu'na iletti. İlk olarak vatandaşlara Kastamonu Belediyesi olarak 4 yıllık süreçte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Vidinlioğlu, hiçbir mahalle farkı gözetmeksizin belediye olarak Kastamonu'ya öz kaynaklarından 503 milyon TL'nin üzerinde yatırım harcaması yaptıklarının altını çizdi. Şehrin alt yapısının yenilenmesi noktasında, yıllardır ötelenmiş sorunlara kalıcı ve köklü çözümler üretmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Vidinlioğlu, Candaroğlulları Mahallesi'nde de devam eden alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birçok problemin çözüme kavuşturulacağına dikkat çekti.

Ortak akıl ve istişare ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Vidinlioğlu, "Çoğunlukla mahalle muhtarlarımız ile bir araya geliyorduk. Muhtarlarımızdan gelen taleplere yönelik mahallelerimizde yaşanan aksaklıkları gideriyor, hizmetleri yerine getiriyorduk. Bu sefer mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sohbetimize katılım gösteren her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Sıcak, samimi, keyifli ve verimli bir toplantı oldu. Kıymetli hemşerilerim sorunlarını dile getirdi, taleplerini ifade etti ve biz de imkanlar dahilinde gerekenlerin yapılması için ilgili birim amirlerimize talimatlarımızı verdik. Bütün çalışmalarımızı hemşerilerimizin menfaatleri çerçevesinde özenle sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyoruz. Her zaman şehrimiz için en iyisini, en güzelini düşünme ve yapma gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevede hemşerilerimizin görüşlerine, isteklerine ve en önemlisi de eleştirilerine büyük önem veriyoruz. Belki bizim göremediğimiz eksikliklerimiz var ve bunları vatandaşlarımızdan gelen talepler sonrasında düzeltme imkanı buluyoruz. Candaroğulları Mahallemizin çok kıymetli sakinlerine teşekkür ediyorum. Mahalle toplantılarımızı sürdüreceğiz. Hemşehrilerimizi dinleyeceğiz, birlikte daha güzel ve daha güçlü Kastamonu hedefinde emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu. - KASTAMONU