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Başkan Vekili Aydın'dan yaşlılara ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Vekili Aydın'dan yaşlılara ziyaret

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçede bulunan yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçede bulunan yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

'Yaşlılar Haftası' nedeniyle yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret eden Başkan Vekili Aydın, yaşlıların sorunlarını dinleyerek sağlık durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın çeşitli hediyeler verdiği yaşlılar, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor ve hemşireler tarafından da rutin sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Yaşlılar Haftası ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Vekili Aydın, "Yaşlılarımız bizim için çok kıymetlidir. Onlar toplumumuzun gözbebeğidir. Yaşlılarına sahip çıkan bir toplum, kültürel değerlerine ve tarihine de sahip çıkar. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlılarımızı yalnız bırakmayarak, her zaman ve her koşulda yanların olduğumuzu belirtmek istedim. Bu vesile ile gölgesinde yetiştiğimiz, sevgi ve saygıyı en çok hak eden çınarlarımızın, emektarlarımızın, büyüklerimizin haftasını kutluyor, saygıdeğer büyüklerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu ve uzun ömürler diliyorum" dedi. - VAN

Başkan Vekili Aydın'dan yaşlılara ziyaret

Başkan Vekili Aydın'dan yaşlılara ziyaret

Başkan Vekili Aydın'dan yaşlılara ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İhsan Emre, Hisarcık, İpekyolu, Aydın, Yerel, Haberler

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