Başkan Tutuk, 'Yalova'nın yüzde 35'inin dönüşmesi gerekiyor'

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, kentsel dönüşümle ilgili yaptığı açıklamada, " Yalova'nın yüzde 35'nin de dönüşmesi gerekiyor. Dönüşüm konusunda merkezde sorun var" dedi.

Tutuk, Şaban Temügü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde basın mensupları ile iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar sonrası konuşma yapan Tutuk, belediye hizmet binasının yıkılıp yerine yenisinin yapılacağını belirtti. Önümüzdeki yaz döneminde binanın yıkımının yapılacağını anlatan Tutuk, "Altında 1 veya 2 katlı otopark, üzerinde de belediye binası ve bir kültür merkezi tarzında bir yapı ile Yalova'ya bir mühür niteliğinde çok amaçlı bir belediye binası yapacağız. Otoparkı yapabilirsek merkezdeki otopark sorununu da büyük ölçüde çözmüş olacağız. Binamızın yüzü kuzeye bakacak. Bahane Kafe'yi de olduğu yerden kaldıracağız. Önündeki park ile de sosyal tesis, kültür merkezi bir yer olacak" dedi.

"Yalova'nın yüzde 65'i dönüşmüş"

Yalova'nın 1999 depreminden sonra yüzde 65'inin dönüştüğünü söyleyen Tutuk, şöyle konuştu:

"Yalova'nın yüzde 35'nin de dönüşmesi gerekiyor. Dönüşüm konusunda merkezde sorun var. Depremden 23 yıl sonra ilk defa biz, 6 katlı binaları yıkınca tekrar aynı katı verdik. Bununla ilgili çok başvuru var. Biz, eski yapıları dönüştürmek istiyoruz. Keşke bu adım 23 yıl önce atılsaydı. Başvurularda Kahramanmaraş merkezli depremler de etkili olduğunu düşünüyoruz. Derhal binalarımızın dönüştürülmesi gerekiyor. Bana diyorlar ki, 1975'te binamız yapıldı, depreme dayanıklı mı? Tabii ki de değil. 1999 öncesi yapılmış yapılar depreme dayanıklı değil. Bunlar hızlıca dönüşsün. İkinci Kentsel Dönüşüm hamlesi de Bağlarbaşı Mahallesi'nde 100 dönüm arazi üzerinde. Bayramdan sonra müteahhit şantiyesini kuruyor. 60 haneyi kapsayacak 60 konteynır kentimizi kurduk. Kentsel Dönüşüm Eski Bursa Caddesi'nde ilk etapta 10 blok şeklinde başlayacak. Şu yanlış anlaşılmayı da söylemek istiyorum. Biz Yalova'da kat artışına izin vermedik. Bina 6 kat ise 6 kat yapmasına, 5 ise 5, 4 ise 4 kat yapmasına izin verdik. Hatay'a gitseydiniz bu kararı daha önce verirdiniz."

"Kar Sokak'ta sorun çözülecek"

Bayraktepe Mahallesi Kar Sokak'ta yaşanan zemin kaymasını çözmek üzere olduklarını belirten Tutuk, "Yalova Valiliği ile yaptığımız ciddi çalışma sonucu çözmek üzereyiz. İlk etapta yeraltı suyunu drenaj ile toplamaya başladık. Orada yaşanan problem 1-2 ay içinde çözülmüş olacak. Oradaki binalar da çok eski binalar. Orada yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Programa Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman ve belediye basın personeli de katıldı. - YALOVA