Başkan Soyer'den Öğrencilere: "Bu Memleketin Size İhtiyacı Var"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Özel İzmir Amerikan Koleji'ndeki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamasına katıldı. Başkan Soyer, "Bu memleketin size ihtiyacı var. Hiçbir şey sizi yıldırmasın. Çünkü yine Ata'mızın söylediği gibi, 'Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur'" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Özel İzmir Amerikan Koleji'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği programa katıldı. Kültürpark'ta düzenlenen etkinlikte Başkan Tunç Soyer ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Amerikan Koleji Başdanışmanı Brad Bell, Amerikan Koleji Okul Müdürü Didem Erpulat ve veliler de yer aldı.

SOYER: HİÇBİR ŞEY SİZİ YILDIRMASIN

"Bayramınız kutlu olsun" diyerek sözlerine başlayan Tunç Soyer, "Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir'de olmak, İzmir'de yaşamak bir ayrıcalık. Ata'mızın söylediği gibi fikri hür, vicdanı hür insanlar bu şehirde memlekette çoğalmaya devam edecekler. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürümeye devam edeceğiz, devam ediyoruz. Sizler, çok şanslı gençlersiniz. Bu memleketin size ihtiyacı var. Asla aklınızdan çıkartmayın. Dünyanın her yerine gidip, eğitiminizi pekiştirip güçlendirebilirsiniz. Tekrar bu topraklara dönmenizi diliyorum. Hiçbir şey sizi yıldırmasın. Çünkü yine Ata'mızın söylediği gibi, 'Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur'. Bizler için, bu topraklarda barış içinde, refah içinde yaşayabilelim diye yalınayak ölüme koşan atalarımızı, dedelerimizi asla unutmayın. Unutmayın ki sizlerin de torunlarına, çocuklarınıza bırakacağınız miras, yine onlardan emanet aldığımız ve emanet edeceğimiz bir miras olsun" dedi.

Özel İzmir Amerikan Koleji Okul Müdürü Didem Erpulat, "Bu bir haftayı etkinliklerle kutladık. Bugün yaptığımız Gençlik Yürüyüşü ile taçlandırdık. Atatürk'ün açtığı yolda, onun gösterdiği hedefe, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için çalışıyoruz" diye konuştu. Özel İzmir Amerikan Koleji Başdanışmanı Brad Bell, "Bugün çok önemli bir gün. Başkanımızın katılımı da bizi ayrıca çok mutlu etti" dedi.