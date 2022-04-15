Başkan Söğüt: "İlimtepe'nin güzelliklerini ön plana çıkartıyoruz" - Haberler

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Başkan Söğüt: "İlimtepe'nin güzelliklerini ön plana çıkartıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Söğüt: 'İlimtepe'nin güzelliklerini ön plana çıkartıyoruz'

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, teravih namazı sonrasında İlimtepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, teravih namazı sonrasında İlimtepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. İlimtepe'de birçok projenin hayata geçeceğini belirten Söğüt, "İlimtepe'nin güzelliklerini ön plana çıkartıyoruz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, teravih namazı sonrasında İlimtepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Söğüt'e Başkan Yardımcısı Osman Yurt, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve meclis üyeleri de eşlik etti. Körfez'in dört bir yanında ulaşım ve altyapıyla ilgili yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Söğüt, özellikle vatandaşların ihtiyaç duydukları her noktayı ilgili birimlere ileterek bütçelerinin ve insan kaynaklarının yettiği ölçüde hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi. İlimtepe'de birçok projenin hayata geçtiğini belirten Başkan Söğüt, "Yakın sürede millet bahçemizin de inşaatı başlayacak. Kent yukarıya doğru geliyor. Burası aynı zamanda Körfez'in geleceği konumunda. Bu doğrultuda da hem İlimtepe hem de Dereköy bölgesinde gerekli imar planlarını hazırladık. Bizim tek derdimiz sorunlarınızı çözüp refahınızı artırmak. Gece gündüz de bu iş için çalışıyoruz. İlimtepe'nin güzelliklerini ön plana çıkartıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Başkan Söğüt: İlimtepe'nin güzelliklerini ön plana çıkartıyoruz

Başkan Söğüt: İlimtepe'nin güzelliklerini ön plana çıkartıyoruz

Başkan Söğüt: İlimtepe'nin güzelliklerini ön plana çıkartıyoruz

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Teravih Namazı, Şener Söğüt, Körfez, Söğüt, Yerel, Haberler

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