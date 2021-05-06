ŞENER SÖĞÜT HABERLERİ

Şener Söğüt
Doğum Yeri Muş / Türkiye
Doğum Tarihi 1.1.1975 - ...
Şener Söğüt Kimdir ?
Şener Söğüt, 1975 yılında Muş'ta dünyaya geldi. Şener Söğüt, Makine Yüksek Mühendisi'dir. Ticaretle uğraşan Söğüt, Kocaeli ve Körfez Belediye Meclis Üyeliği, Körfez Belediyesi İmar Komisyonu Başkanlığı ve Grup Sözcülüğü yaptı. Siyasi hayatına 2001 yılında AK Parti'de Kurucu İlçe Yöneticisi olarak başladı.Biyografinin devamı için tıklayın
Şener Söğüt - Bugün
Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti
Şener Söğüt - 25.04.2021
ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler
Ayrıca, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de sosyal medya hesaplarından ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin tepki gösterdi.
Şener Söğüt - 13.04.2021
Yaptıklarıyla büyük takdir toplayan belediye başkanı, şimdi de ilçeye 2 bin metrekarelik tesis kazandırdı
Şener Söğüt - 11.03.2021
Başkan Söğüt, "Kentin her kesimine dokunuyoruz"
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent Konseyi tarafından düzenlenen program ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ve okul müdürleri ile bir araya geldi.
Şener Söğüt - 24.01.2021
Körfez'e bin 500 yeni konut yapılacak
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Mehmet Ellibeş, başkan yardımcıları Ahmet Sönmez, Ömer Efe, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile Körfez ilçesinde devam eden yatırımları inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Şener Söğüt - 15.01.2021
Kocaeli'de Marmara Depremi'nde hasar gören bina ekiplerce yıkıldı
"Diğer 2 binayı da en kısa sürede yıkacağız" Yıkım çalışmasını izleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "İlçemizde 1999 depreminde ağır hasar alan 3 bina kalmıştı.
Şener Söğüt - 18.12.2020
Kocaeli'de 750 hane 20 yıldır bekledikleri doğalgaza kavuştu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yıllardır doğalgaz hizmeti bekleyen 750 haneye, 3 bin 975 metrelik hat ile doğalgaz bağlandı. Körfez Şirinyalı'da düzenlenen doğalgaz hattı açılış törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Mehmet Ellibeş, Ramazan Tuna, gaz dağıtım şirketi görevlileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve doğalgaz özlemi çeken vatandaşlar katıldı.
Şener Söğüt - 15.12.2020
Kocaeli'de Kovid-19 sürecinden etkilenen esnafa 1000 liralık alışveriş kartı desteği
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Şener Söğüt, çalışmanın biraz olsun bu zor süreçte esnafa can suyu olmasını temenni ettiklerini ifade ederek, belediye olarak bu zor günlerde esnafın yanında olduklarını vurguladı.