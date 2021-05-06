ŞENER SÖĞÜT HABERLERİ
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ŞENER SÖĞÜT HABERLERİ

Şener Söğüt haber, Şener Söğüt son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Şener Söğüt

Şener Söğüt

Doğum Yeri Muş / Türkiye
Doğum Tarihi 1.1.1975 - ...

Şener Söğüt Kimdir ?

Şener Söğüt, 1975 yılında Muş'ta dünyaya geldi. Şener Söğüt, Makine Yüksek Mühendisi'dir. Ticaretle uğraşan Söğüt, Kocaeli ve Körfez Belediye Meclis Üyeliği, Körfez Belediyesi İmar Komisyonu Başkanlığı ve Grup Sözcülüğü yaptı. Siyasi hayatına 2001 yılında AK Parti'de Kurucu İlçe Yöneticisi olarak başladı.
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Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa ettiŞener Söğüt - Bugün

Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti

Şener Söğüt: Körfez'de kadın girişimciler için önemli projeŞener Söğüt - 04.05.2021

Körfez'de kadın girişimciler için önemli proje

Şener Söğüt: Başkan Söğüt: 'Lütfen evde kalalım'Şener Söğüt - 30.04.2021

Başkan Söğüt: "Lütfen evde kalalım"

Şener Söğüt: Körfez işçisine 1 Mayıs ikramiyesiŞener Söğüt - 29.04.2021

Körfez işçisine 1 Mayıs ikramiyesi

Şener Söğüt: Fabrikadaki patlamada ölen işçi son yolculuğuna uğurlandıŞener Söğüt - 27.04.2021

Fabrikadaki patlamada ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

Şener Söğüt - 25.04.2021
ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkiler
Ayrıca, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de sosyal medya hesaplarından ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin tepki gösterdi.
Şener Söğüt: 23 Nisan coşkusu Körfezliler'in evlerine konuk olduŞener Söğüt - 23.04.2021

23 Nisan coşkusu Körfezliler'in evlerine konuk oldu

Şener Söğüt: Körfezli sporcular Antalya'dan madalya ile döndüŞener Söğüt - 23.04.2021

Körfezli sporcular Antalya'dan madalya ile döndü

Şener Söğüt: Başkan Söğüt koltuğu devrettiŞener Söğüt - 23.04.2021

Başkan Söğüt koltuğu devretti

Şener Söğüt: Sülfürik asit üretim tesisi ÇED toplantısına çevreci engeliŞener Söğüt - 21.04.2021

Sülfürik asit üretim tesisi ÇED toplantısına çevreci engeli

Şener Söğüt: Başkan Söğüt'ten, Sülfürik Asit Üretim Tesisi açıklamasıŞener Söğüt - 20.04.2021

Başkan Söğüt'ten, Sülfürik Asit Üretim Tesisi açıklaması

Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti
Şener Söğüt: Hereke'ye yeni mezarlık alanıŞener Söğüt - 20.04.2021

Hereke'ye yeni mezarlık alanı

Şener Söğüt: Uzman çavuşun ismi, şehit düştüğü o camiye verildiŞener Söğüt - 19.04.2021

Uzman çavuşun ismi, şehit düştüğü o camiye verildi

Şener Söğüt: Ramazan Sohbetlerinin konuğu Aslanhan olduŞener Söğüt - 16.04.2021

Ramazan Sohbetlerinin konuğu Aslanhan oldu

Şener Söğüt: Yaptıklarıyla büyük takdir toplayan belediye başkanı, şimdi de ilçeye 2 bin metrekarelik tesis kazandırdıŞener Söğüt - 13.04.2021

Yaptıklarıyla büyük takdir toplayan belediye başkanı, şimdi de ilçeye 2 bin metrekarelik tesis kazandırdı

Şener Söğüt: Başkan Söğüt, sporcuları uğurladıŞener Söğüt - 08.04.2021

Başkan Söğüt, sporcuları uğurladı

Şener Söğüt: BAŞKAN SÖĞÜT: KÖRFEZ BELEDİYESİ BORCUNU ÖDEDİŞener Söğüt - 08.04.2021

BAŞKAN SÖĞÜT: KÖRFEZ BELEDİYESİ BORCUNU ÖDEDİ

Şener Söğüt: Körfez'de en düşük işçi maaşı 4 bin 335 TL olduŞener Söğüt - 07.04.2021

Körfez'de en düşük işçi maaşı 4 bin 335 TL oldu

Şener Söğüt: Körfez'de 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye tablet dağıtılacakŞener Söğüt - 03.04.2021

Körfez'de 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye tablet dağıtılacak

Şener Söğüt: Down sendromlular için gökyüzüne renkli balonlar bırakıldıŞener Söğüt - 19.03.2021

Down sendromlular için gökyüzüne renkli balonlar bırakıldı

Şener Söğüt: Hereke halısı, hak ettiği yere taşınacakŞener Söğüt - 19.03.2021

Hereke halısı, hak ettiği yere taşınacak

Şener Söğüt: Başkan Söğüt, 'Köylerimize gözümüz gibi bakıyoruz'Şener Söğüt - 16.03.2021

Başkan Söğüt, "Köylerimize gözümüz gibi bakıyoruz"

Şener Söğüt - 11.03.2021
Başkan Söğüt, "Kentin her kesimine dokunuyoruz"
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent Konseyi tarafından düzenlenen program ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ve okul müdürleri ile bir araya geldi.
Şener Söğüt: Başkan Söğüt: 'Bir gün değil, her gün değerlisiniz'Şener Söğüt - 08.03.2021

Başkan Söğüt: "Bir gün değil, her gün değerlisiniz"

Şener Söğüt: Son dakika haber | 2021 Körfez'de spor yatırımı yılı olacakŞener Söğüt - 07.03.2021

Son dakika haber | 2021 Körfez'de spor yatırımı yılı olacak

Şener Söğüt: Şener Söğüt: 'Körfez'in 450 milyon TL borcu ödendi'Şener Söğüt - 06.03.2021

Şener Söğüt: "Körfez'in 450 milyon TL borcu ödendi"

Şener Söğüt: Başkan Söğüt afet gönüllüleriyle buluştuŞener Söğüt - 05.03.2021

Başkan Söğüt afet gönüllüleriyle buluştu

Şener Söğüt: Son dakika: Hocalı Şehitleri dualarla anıldıŞener Söğüt - 27.02.2021

Son dakika: Hocalı Şehitleri dualarla anıldı

Şener Söğüt: Üzerinde kar biriken ahır çöktüŞener Söğüt - 17.02.2021

Üzerinde kar biriken ahır çöktü

Şener Söğüt - 24.01.2021
Körfez'e bin 500 yeni konut yapılacak
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Mehmet Ellibeş, başkan yardımcıları Ahmet Sönmez, Ömer Efe, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile Körfez ilçesinde devam eden yatırımları inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Şener Söğüt - 15.01.2021
Kocaeli'de Marmara Depremi'nde hasar gören bina ekiplerce yıkıldı
"Diğer 2 binayı da en kısa sürede yıkacağız" Yıkım çalışmasını izleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "İlçemizde 1999 depreminde ağır hasar alan 3 bina kalmıştı.
Şener Söğüt: Körfez'de depremde hasar gören binanın yıkımına başlandıŞener Söğüt - 15.01.2021

Körfez'de depremde hasar gören binanın yıkımına başlandı

Şener Söğüt: Körfez'de sanayi tesislerine yakın riskli alandaki konutlar taşınacakŞener Söğüt - 01.01.2021

Körfez'de sanayi tesislerine yakın riskli alandaki konutlar taşınacak

Şener Söğüt: Başkan Söğüt, 'Gençlerimiz için hazırlıyoruz'Şener Söğüt - 29.12.2020

Başkan Söğüt, "Gençlerimiz için hazırlıyoruz"

Şener Söğüt: Bu merkez hayvanlara sıcak yuva oluyorŞener Söğüt - 29.12.2020

Bu merkez hayvanlara sıcak yuva oluyor

Şener Söğüt: Körfez'e 5 yeni iş makinesiŞener Söğüt - 25.12.2020

Körfez'e 5 yeni iş makinesi

Şener Söğüt: Başkan Söğüt şehit aileleri ile bir araya geldiŞener Söğüt - 21.12.2020

Başkan Söğüt şehit aileleri ile bir araya geldi

Şener Söğüt - 18.12.2020
Kocaeli'de 750 hane 20 yıldır bekledikleri doğalgaza kavuştu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yıllardır doğalgaz hizmeti bekleyen 750 haneye, 3 bin 975 metrelik hat ile doğalgaz bağlandı. Körfez Şirinyalı'da düzenlenen doğalgaz hattı açılış törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Mehmet Ellibeş, Ramazan Tuna, gaz dağıtım şirketi görevlileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve doğalgaz özlemi çeken vatandaşlar katıldı.
Şener Söğüt: Kocaeli'de 750 hane 20 yıldır bekledikleri doğalgaza kavuştuŞener Söğüt - 17.12.2020

Kocaeli'de 750 hane 20 yıldır bekledikleri doğalgaza kavuştu

Şener Söğüt: Denizciler Caddesi'nde sona geliniyorŞener Söğüt - 16.12.2020

Denizciler Caddesi'nde sona geliniyor

Şener Söğüt: Körfez'de amatör kulüplere 8'er bin liralık yardım yapıldıŞener Söğüt - 16.12.2020

Körfez'de amatör kulüplere 8'er bin liralık yardım yapıldı

Şener Söğüt: Başkan Büyükakın, Hereke Sahil Projesi'ni incelediŞener Söğüt - 16.12.2020

Başkan Büyükakın, Hereke Sahil Projesi'ni inceledi

Şener Söğüt - 15.12.2020
Kocaeli'de Kovid-19 sürecinden etkilenen esnafa 1000 liralık alışveriş kartı desteği
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Şener Söğüt, çalışmanın biraz olsun bu zor süreçte esnafa can suyu olmasını temenni ettiklerini ifade ederek, belediye olarak bu zor günlerde esnafın yanında olduklarını vurguladı.
Şener Söğüt: 480 esnafa 1000'er liralık ödeme desteği başladıŞener Söğüt - 15.12.2020

480 esnafa 1000'er liralık ödeme desteği başladı

Şener Söğüt: Körfez'de yeşil alanlar arttırılıyorŞener Söğüt - 14.12.2020

Körfez'de yeşil alanlar arttırılıyor

Şener Söğüt: Körfez'de sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalar sürüyorŞener Söğüt - 14.12.2020

Körfez'de sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalar sürüyor

Şener Söğüt: Sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar yıkandıŞener Söğüt - 12.12.2020

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar yıkandı

Şener Söğüt: Söğüt, esnaf ziyaretlerine devam ediyorŞener Söğüt - 12.12.2020

Söğüt, esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Şener Söğüt: Söğüt, sağlık çalışanlarına ve mahalle muhtarına ziyaret gerçekleştirdiŞener Söğüt - 12.12.2020

Söğüt, sağlık çalışanlarına ve mahalle muhtarına ziyaret gerçekleştirdi

Şener Söğüt: 574 işçi için TİS görüşmeleri başladıŞener Söğüt - 08.12.2020

574 işçi için TİS görüşmeleri başladı

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Şu an buradasınız: Şener Söğüt Haberleri | Şener Söğüt Kimdir - Haberler - Şener Söğüt haberleri en güncel gelişmeler ve son dakika haberler. Şener Söğüt kimdir, hayatı ve biyografisi. Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti.
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