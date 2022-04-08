Başkan Kılca, iftar ve teravihte vatandaşlarla buluştu

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, merkeze uzak Hayıroğlu Mahallesinde iftarda; ilçe merkezinde ise teravihte vatandaşlarla buluştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilk olarak merkeze uzak Hayıroğlu Mahallesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Programa, Başkan Hasan Kılca'nın yanı sıra Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, Hayıroğlu, Bakırtolu ve Şatır mahalle sakinleri katıldı. Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, Başkan Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, iftar öncesinde programa katılan vatandaşlarla sohbet ederek ramazanlarını tebrik etti.

"Ramazan ayı paylaşmanın adıdır"

Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, vatandaşlarla bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ramazan; rahmet, bereket, paylaşma ve huzur ayıdır. Bunun en güzel örneğini de bugün burada görüyoruz. Böyle güzel bir ortamda bizleri buluşturan Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in şehrimize, ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar ve bereket getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Karatayımızı geliştirip güzelleştirmek için çabalıyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, programa katılan vatandaşlara teşekkür ederek Ramazan ayının bereketini aynı sofra etrafında paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Hasan Kılca, "Ramazan ayının bu güzel akşamında paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı aynı sofra etrafında buluşmak, bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu mübarek ayın heyecan ve coşkusuna ortak olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Karatay Belediyesi olarak ilçe merkezinin tamamında olduğu gibi merkeze uzak tüm mahallelerimizin ihtiyacı olan tüm hizmetlerini yapıyoruz. Yollarıyla, parkeleriyle, sosyal tesisleri ve daha birçok projesiyle ilçemizi beraber geliştirip güzelleştiriyoruz" diye konuştu.

2 yıldır Korona virüsü salgını dolayısıyla bu tür programlarda bir araya gelemediklerini hatırlatan AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ise, vatandaşların Ramazan Ayını tebrik etti. Mehmet Genç; bereket, paylaşım ve kardeşliğin üst seviyeye çıktığı Ramazan Ayının manevi iklimini bu yıl hep birlikte yaşadıklarını sözlerine ekledi.

"Başkan Hasan Kılca, vatandaşla teravi sonrasında buluştu"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan ile AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Hayıroğlu Mahallesi'ndeki iftar programından sonra ilçe merkezinde Fetih Mahallesine geçti. Başkan Hasan Kılca, Karşehir Bulut Camisi'nde kılınan teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. - KONYA