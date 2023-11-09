Başkan Kaplan, vefatının 85. yıldönümünde Atatürk'ü andı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, vefatının 85'nci yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle andı.

Yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in banisi, İstiklal Mücadelesinin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85. yılında rahmetle yad eden Başkan Kaplan, bu toprakların vatan olması için mücadele eden gözlerini kırpmadan canlarını veren tüm aziz şehitlere, gazilere ve kahramanlara da Allah'tan rahmet diledi.

Atatürk'ün miras bıraktığı Cumhuriyet'in 100. Yılında, ilkeleri ve devrimleri ile hala Türk Ulusuna önderlik etmeye devam ettiğinin altını çizen Başkan Kaplan "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük kurtarıcı, büyük devlet adamı, eşsiz deha, Türk Ulusunu içinde bulunduğu işgalden kurtarmak adına ilk adımı atan Ulu Önderimizi kaybedişimizin 85. yılındayız. Türk Ulusu olarak acımız hala taze, hala ilk günkü gibi. Bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet, ilkeleri ve devrimleri ile hala Türk Ulusuna önderlik etmeye devam ediyor. Türk Ulusu var oldukça, Cumhuriyet ve Ulu Önder'in ilkeleri, devrimleri sonsuza kadar payidar kalacaktır. Atatürk'ün en büyük eserim dediği laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir bütün olarak sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacağız" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak için çalışmaya devam edeceklerinin de altını çizen Başkan Kaplan, "Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılında, ay yıldızlı Türk Bayrağı ile dalgalanan bu cennet vatanda ecdadın mirasına layık olmak için çalışıyoruz ve Cumhuriyetin evlatları olarak değerlerimize, devletimize, vatanımıza, bayrağımıza ve ezanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Baş Öğretmen, Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ile yad ediyor, ulusça, birlik ve beraberlik içinde aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN