MHP Kayseri İl Başkanı Kalın: 15 Temmuz'u Unutmayacağız, Unutturmayacağız

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"15 Temmuz 2016; aziz Türk Milleti'nin bağımsızlığına, devletimizin bekasına, demokrasimize ve milli iradeye kasteden hain FETÖ terör örgütünün alçak darbe girişiminin, milletimizin sarsılmaz iradesiyle bertaraf edildiği kutlu direnişin adıdır" cümlesiyle mesajına başlayan MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın açıklamasının devamında; "Aradan geçen on yıl, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe teşebbüsü olmadığını; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni içeriden çökertmeyi hedefleyen çok yönlü bir işgal planı olduğunu daha net ortaya koymuştur. FETÖ, yıllarca dini ve manevi değerleri istismar ederek devletimizin kurumlarına sızmış, milletimizin temiz duygularını kullanmış ve fırsatını bulduğunu düşündüğü anda silahını kendi milletine çevirmiştir. Ancak hesap edemedikleri bir gerçek vardı; o da Türk milletinin karakteri, devletine olan sadakati ve bağımsızlık aşkıydı. Aziz milletimiz o gece yalnızca bir darbeyi durdurmamış, aynı zamanda tüm dünyaya 'Bu millet esaret kabul etmez, bu devlet teslim alınamaz' mesajını vermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de ifade ediyoruz ki; FETÖ ile mücadele geçmişte kalmış bir mesele değildir. Tehdidin yöntem değiştirmesi, tehdidin ortadan kalktığı anlamına gelmez. İhanetin farklı maskeler altında yeniden ortaya çıkma ihtimali asla göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle devletimizin tüm kurumlarında milli hassasiyetin korunması, devlet hafızasının diri tutulması, kurumsal tedbirlerin tavizsiz şekilde sürdürülmesi ve milli şuurun gelecek nesillere aktarılması hayati önem taşımaktadır. Millet hafızasını kaybettiği gün ihanet odakları yeniden cesaret bulacaktır. Kayseri'miz, milli ve manevi değerlerine bağlı insanlarıyla her zaman devletinin yanında durmuş, 15 Temmuz gecesinde de milli iradenin safında yer almıştır. Bundan sonra da aynı kararlılıkla devletimizin bekasına yönelik her türlü tehdidin karşısında durmaya devam edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak; Liderimiz Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu devlet aklı doğrultusunda, "Önce ülkem ve milletim" anlayışıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği, dirliği ve bekası için mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı'nda ifade ettiği gibi; 'FETÖ ile mücadele geçmişte kalmış bir mesele değildir. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Tehdidin görünmez hale gelmesi, tehdidin yok olduğu anlamına gelmez'. Yine liderimizin vurguladığı üzere; 'Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, kurumsal tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır'. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı olarak liderimizin ortaya koyduğu bu tarihi uyarıları aynen benimsiyor; devletimizin bekasına kasteden FETÖ ve benzeri tüm ihanet odaklarına karşı mücadelemizin aynı kararlılık ve hassasiyetle süreceğini bir kez daha ifade ediyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim; devletimizi, milletimizi ve bayrağımızı her türlü fitne ve ihanetten muhafaza eylesin. Ne Mutlu Türk'üm Diyene" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı