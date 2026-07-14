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Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu

Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu Haber Videosunu İzle
Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
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Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu. Başvuruda, üç kurultay delegesinin CHP Olağanüstü Kurultayını toplantıya çağırmak üzere çağrı heyeti olarak görevlendirilmesi talep edildi.

CHP'deki yönetim krizi bir üst seviyeye taşındı. CHP Genel Merkez'inin kurultay için toplanan imzaları kabul etmemesi üzerine Özgür Özel cephesi, Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

ÇAĞRI HEYETİ TALEP EDİLDİ

CHP kurultay delegeleri, olağanüstü kurultay talebiyle topladıkları imzaların işleme konulmaması üzerine, Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

Dilekçede, üç kurultay delegesinin CHP Olağanüstü Kurultayını toplantıya çağırmak üzere çağrı heyeti olarak görevlendirilmesi talep edildi.

Başvuruya ilişkin kamuoyuyla paylaşılan bilgi notunda, "Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegelerinden 833'ünün, parti içi demokratik meşruiyetin yeniden tesis edilmesi amacıyla noter onaylı ortak gündemli olağanüstü kurultay talebinde bulunduğu" ifade edildi.

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Açıklamaya göre, kurultay üye tam sayısının üçte ikisinden fazlasını temsil eden delegelerin imzaları, CHP Tüzüğü'nde öngörülen 15 günlük süre içinde toplanarak 17 Haziran 2026'da Genel Merkez'e teslim edildi. Ancak bu tarihten bugüne kadar olağanüstü kurultay çağrısı yapılmadığı belirtildi.

Bunun üzerine Türk Medeni Kanunu'nun 75. maddesi uyarınca Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldığı belirtilen açıklamada, isimleri daha sonra bildirilecek üç kurultay delegesinin olağanüstü kurultayı toplamak üzere "çağrı heyeti" olarak görevlendirilmesinin talep edildiği kaydedildi.

KURULTAYIN TOPLANMASI İSTENDİ

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarında da yeterli sayıda delegenin olağanüstü kurultay isteminin parti yönetiminin takdirine bağlı olmadığına işaret edilerek, bu iradenin parti yönetimini hukuken bağladığı savunuldu.

Bilgi notunda, açılan davanın "833 kurultay delegesinin kanundan ve CHP Tüzüğü'nden doğan haklarının kullanılmasını, parti içi demokratik işleyişin sağlanmasını ve partinin en yüksek karar organı olan kurultayın toplanmasını amaçladığı" ifade edildi.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları5scvqzjmnf:

red yersiz bence özgür son çırpınışlar

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