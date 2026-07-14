Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran'da art arda büyük patlamalar

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimde çatışmalar şiddetleniyor. İran'ın güneyindeki Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinden peş peşe saldırı haberleri geldi.

BUŞEHR'DE PEŞ PEŞE PATLAMALAR

Buşehr Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentin dört farklı noktasının düşman unsurlarınca ateşlenen füzelerle hedef alındığı bildirildi.

Öte yandan İran devlet medyası, ülkenin güneyindeki stratejik Bandar Abbas Limanı'nın batısında art arda beş patlama sesi duyulduğunu aktardı. Saldırıların ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

ABD SALDIRISINDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran devlet medyasına göre, ABD'nin Hürmüzgan eyaletine düzenlediği hava saldırısında üç kişi yaşamını yitirdi.

Haberde, saldırının bir çevre koruma karakolu ile yem deposunu hedef aldığı belirtilirken, hayatını kaybedenlerin park görevlisinin aile fertleri olduğu ifade edildi. Park görevlisinin ise saldırıdan yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.

GÖZLER HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA

Son saldırılar, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı çevresindeki tansiyonu daha da artırdı. Daha önce İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki petrol tankerini hedef almasının ardından petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşanmış, küresel piyasalarda güvenlik endişeleri yeniden zirveye çıkmıştı. Bölgede karşılıklı saldırıların devam etmesi, enerji arzı ve küresel piyasalara ilişkin risklerin artmasına neden oluyor.

İRAN HÜRMÜZ'DE GERİ ADIM ATMIYOR

Öte yandan İran Ordu sözcüsü, İran silahlı kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda geri adım atmayacağını söyledi. Muhammed Akraminia, "Hürmüz Boğazı asla savaş, düşmanlık ve ABD saldırganlığı yoluyla yeniden açılmayacak" dedi. "İran halkının haklarına saygı, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının tek yoludur" diye ekledi.

Akraminia ayrıca silahlı kuvvetlerin "şehitlerin, özellikle de İslam Devrimi'nin şehit liderinin kanının intikamını almakla yükümlü olduğunu" söyledi.

ABD İSRAİL TANKER UÇAKLARININ TAHLİYESİNİ DURDURDU

ABD'nin, İran ile tırmanan gerilim nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda konuşlu askeri tanker uçaklarının tahliyesini askıya aldığı bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, tahliye süreci askıya alınan ABD askeri hava filosunda, bölgedeki yığınağın bir parçası olarak aylardır havalimanında bekletilen yaklaşık 75 yakıt ikmal ve kargo uçağı yer alırken, durdurma kararına ek olarak gece saatlerinde piste dört yeni Amerikan askeri uçağı daha iniş yaptı.

Öte yandan, İsrailli yetkililer, Ben Gurion Havalimanı'nda sivil uçaklar için ciddi bir park yeri sıkıntısı yaşandığını belirterek, ABD askeri uçaklarının tahliyesinin sürmemesi durumunda seyahat trafiğinin en yoğun olduğu temmuz ve ağustos dönemlerinde yaklaşık 50 bin yolcu biletinin iptal edilebileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu kriz, ABD- İsrail ittifakı ile İran arasında 28 Şubat'ta patlak veren ve İsrail hava sahasının tamamen kapanmasına neden olan savaş öncesindeki yığınağa dayanıyor. ABD ile İran arasında kalıcı barış hedefiyle imzalanan mutabakat zaptı sonrasında gerilimin düşmesiyle haziran sonunda bazı askeri tanker uçaklarının geri çekilmesine başlanmışken, yaşanan son krizle birlikte bu tahliye süreci tamamen dondurulmuş oldu. İran'a yönelik saldırılar dolayısıyla İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na konuşlandırılan Amerikan askeri uçaklarının tahliyesinin hızlandırılması konusunda Tel Aviv ve Washington yönetimlerinin 26 Haziran'da anlaştığı bildirilmişti.