Başkan Gülsoy: "23 Nisan kardeşliğin ve birlik ruhunun simgesidir"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Gülsoy, "Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bölünmez bütünlüğün ve milli egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümüne ulaşmış olmanın büyük gururunu yaşıyoruz" dedi.

TBMM'nin açılışının 105'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, egemenlik ve bağımsızlığın milletimizin en büyük serveti olduğunu belirtti. Gülsoy sözlerini şöyle sürdürdü;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla milli egemenliğin kabul edildiği 23 Nisan 1920, millet iradesinin üstünde hiçbir gücün tanınmayacağının tüm dünyaya ilan edildiği gündür. Aziz milletimizin verdiği Kurtuluş Mücadelesinde TBMM'nin kuruluşu önemli bir dönüm noktası olmuştur. Milletimizi ortak bir gaye etrafında bir araya gelerek birleştiren ilk Meclisimiz, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, hür yaşama uğruna sergilenen fedakarlığın en güzel timsali olmuştur. 23 Nisan sadece bir bayram değil; bağımsızlığın, özgürlüğün ve birlik ruhunun simgesidir. 23 Nisan, kardeşliğin ve bağımsızlığın bayramıdır. Bütün dünya çocuklarını kardeşçe kaynaştıran; daha güzel, savaşsız bir gelecek için atılan en güzel tohumdur. Aynı zamanda, ülkemizin geleceği olan çocuklara duyulan güvenin ve sevginin en güçlü göstergesidir. Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e minnetle, onun gösterdiği yolda yürümeye devam ediyoruz. 23 Nisan da dünya çocuklarının el ele sergilediği birlikteliğin dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının güçlenmesine, yaşadığımız coğrafya başta olmak üzere tüm dünyada yaşanan savaşların son bulmasına ve gelecekte tüm insanların barış içinde yaşamalarına vesile olmasını diliyorum. Geleceğimiz adına en büyük emanetimiz olan çocuklarımıza refah dolu, özgür ve gelişmiş bir ekonomiye sahip güçlü bir Türkiye bırakabilmek en büyük hedefimizdir. Bu amaçla iş dünyası olarak var gücümüzle çalışmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle gazilerimizi minnetle anıyor, Ticaret Odamız ve camiamız adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum." - KAYSERİ