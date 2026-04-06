Başkan Genç: Trabzon'u geleceğe hazırlıyoruz

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2'nci Yıl Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Genç, Trabzon'u daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Göreve başladıkları günden bu yana rutin belediyecilik hizmetleri dışında 164 projeyi eş zamanlı yürüttüklerini belirten Genç, konuşmasına Trabzonspor'un galibiyeti ve Sebat Gençlik Spor'un şampiyonluğunu kutlayarak başladı.

'RAYLI SİSTEM İHALESİ 8 NİSAN'DA YAPILACAK'

Şehir İçi Raylı Sistem Projesi'nin en önemli vaatlerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Genç, Akyazı-Meydan-Havalimanı hattını kapsayan 16 kilometrelik ilk etabının önceliklendirildiğini ve yapım ihalesinin 8 Nisan'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

UZUNKUM YAŞAM ALANI 2027'DE AÇILACAK

Uzunkum Yaşam Alanı Projesi ile vatandaşların denizle buluşacağını ifade eden Genç, bin dönümlük alanın büyük bölümünde dolgu ve sosyal yaşam alanlarının oluşturulacağını söyledi. İlk etap ihalesinin tamamlandığını belirten Genç, açılış için 2027 Ağustos ayını hedeflediklerini vurguladı.

İLERİ BİYOLOJİK ARITMA

İleri biyolojik arıtma tesisini "şehrin geleceği" olarak nitelendiren Başkan Genç, "DSİ Genel Müdürümüzle protokol imzaladık. İleri biyolojik arıtma tesisi için proje çalışması başladı. Ayrıca bütün ilçelerimizde bu sorunu ortadan kaldırmak için arıtma tesisleri yapıyoruz. Trabzon'umuzun derelerini ve denizimizi kanalizasyondan arındıracağız. Hedefimiz mavi bayraklı plajlar" dedi.

KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNİN TAŞINMASI

Değirmendere bölgesinin şehir için kritik önemde olduğunu vurgulayan Genç, 1728 esnafı kapsayan sanayi dönüşüm projesinin devam ettiğini, sürecin çeşitli nedenlerle yavaş ilerlediğini ancak tamamlandığında hem şehircilik hem de ekonomi açısından önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

ARSİN YATIRIM ADASI İÇİN YENİ ADIM

Yıllardır bekleyen Arsin Yatırım Adası Projesi'nde önemli bir aşamaya geldiklerini belirten Genç, "Büyükşehir Belediyesi olarak işe el attık. Dolgu çalışmalarını biz yapacağız" dedi. Başkan Genç, Araklı OSB çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

FÜNİKÜLER VE ULAŞIM PROJELERİ

Meydan-Çukurçayır arasında yapılması planlanan füniküler hattının finansmanı için alternatif modeller üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Genç, Beşikdüzü-Of arasında planlanan elektrikli otobüs seferlerini 2027 yılında başlatacaklarını ve ilk etapta 14 elektrikli otobüs alacaklarını açıkladı.

YENİ YAŞAM ALANLARI VE OTOPARKLAR

Karagöz Meydanı'nda 750 araç kapasiteli yer altı otoparkı yapılacağını açıklayan Genç, Pazarkapı Yaşam Alanı'nın ise şehrin önemli sosyal merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. Başkan Genç, Reşadiye viyadüğünün kaldırılarak bölgenin yayalaştırılacağını da belirtti.

ÖNCELİKLİ SOSYAL PROJELER

Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezi'nin öncelikli projelerinden biri olduğunu vurgulayan Genç, özel bireyler için kapsamlı bir yaşam alanı oluşturacaklarını belirtti. Ayrıca Alzheimer Gündüz Bakımevi, Hasta Refakatçi Konukevi ve Gündüz Bakımevi projelerini de hayata geçireceklerini vurguladı.

BÜYÜKŞEHİR KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETECEK

Belediyenin enerji ihtiyacını karşılamak için GES ve HES çalışmaları yaptıklarını da belirten Genç, "Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde 170 dönümlük bir arazi üzerinde projelendirdiğimiz güneş enerjisi santralinin yapımına önümüzdeki temmuz ayında başlıyoruz. TİSKİ'nin HES ve GES projeleri ile birlikte 2027 itibarıyla elektrik ihtiyacımızı büyük ölçüde kendi üretimimizden sağlayacağız. Raylı sistemin enerji ihtiyacını da kendimiz üreteceğiz" dedi.

TURİZM VE KÜLTÜR HAMLESİ

Trabzon'un turizm potansiyelini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Genç, hedeflerinin turizmi 12 aya yaymak olduğunu belirten Başkan Genç, Turizm Master Planı'nı mayıs ayında tamamlayacaklarını ve yeni turizm rotaları konusunda önemli adımlar attıklarını söyledi. Başkan Genç, Atapark'taki Haluk Ongan Sahnesi'nin yeri ve Avni Aker Millet Bahçesi'nde iki ayrı kültür-sanat merkezi yapacaklarını, şehre ayrıca bir kongre merkezi kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı.

DAHA YAŞANABİLİR ŞEHİR

Sosyal projeler, tarımsal hizmetler, gençler ve emeklilere yönelik destekler, kültür-sanat faaliyetleri ve TİSKİ yatırımları konusunda da kapsamlı açıklamalar yapan Başkan Genç, "Şehrimizin her noktasına hizmet götürmek için çalışıyoruz. Trabzon'u daha güçlü, daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmekte kararlıyız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı