Başkan Çakın: "Milli Mücadelede, Uşak'ta savaşın seyrini değiştiren adımlar atıldı"

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın 30, Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Uşak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında Türk Milleti'nin vatanı için canı pahasına verdiği kahramanlık mücadelesine değinen Başkan Çakın, "Bizim topraklarımız için hain planlar yapan ve cennet vatanımıza göz diken işgalci askerler, şanlı ordumuzun güçlü duruşu ve halkımızın omuz omuza verip tek yürek olması ile büyük bir mağlubiyete uğratılmıştır. Bu zafer, düşmanlara karşı gövdesini siper ederek verdiği mücadeleyle vatanını her koşulda koruyan, iman ve inanç dolu yüreklerin zaferidir." dedi.

30 Ağustos'un milletimizin en zor şartlar karşısında bile mücadeleden vazgeçmeyeceğini, vatanını, bayrağını ve hürriyetini canı pahasına koruyacağını bütün dünyaya gösterdiği kutlu bir zafer olduğunu ifade eden Çakın; "Birlik, beraberlik ve azimle elde edilen bu zafer, ülkemizin geleceğe dair umutlarını yeşertmiş, aynı zamanda Cumhuriyetimizi de filizlendirmiştir. 30 Ağustos 1922'de kazanılan zafer, küllerinden yeniden doğacak bir ülkenin bağımsız, laik ve demokratik geleceğinin kıvılcımını da yakmıştır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ülkemize yönelik dış mihrakların sinsi planları devam etmektedir. Fakat tüm farklılıklarına rağmen tek yürek olan milletimiz, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, devletimize, bütün azamet ve kudretiyle sahip çıkacağını 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nde bir kez daha göstermiştir. Bugün de ülkemizin her köşesinde refah ve huzur ikliminin hakim olması için milletçe birbirimize kenetleniyor; istiklalimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odakları karşısında azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz" dedi.

Yunan Başkomutanı General Trikupis'in bu topraklarda esir alınarak mağlup edildiğine dikkat çeken Çakın, Milli Mücadele'de Uşak'ta savaşın seyrini değiştiren adımlar atıldığını hatırlattı.

Başkan Çakın Mesajına Şöyle Devam Etti;

Uşak'ımız, 1 Eylül 1922 tarihinde canı pahasına düşmanın karşısında durarak gücünü hainlere göstermiş ve şanlı bayrağımızın göklerde dalgalanmaya devam etmesini sağlamıştır. Yunan Birlikleri Komutanı Trikopis ilimiz sınırları içerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkartılmıştır. İşgalcilere karşı dimdik ayakta durarak kurtuluş mücadelesi veren Uşak, ayrıca 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güvenliği için de hücum taburunu kuran ildir. Savaşın gidişatında büyük rol oynayan İstiklal Harbi'nin ilk muharip hava birliği; Kartal Hava Müfrezesi ile yine bu topraklarda kurulmuştur. İlk uçuşunu Binbaşı Fazıl Bey öncülüğünde hepimizin bildiği Vecihi Hürkuş ile gerçekleştiren müfreze; çok sayıda başarılı operasyona imzasını atmıştır.

Acı kayıplara, yokluklara ve tüm sıkıntılara rağmen zafere olan inancını hiç kaybetmeyen; büyük küçük demeden her bir ferdiyle mücadele eden asil Türk Milletinin yazdığı bu destan, bugün bizler için büyük bir gurur ve minnet kaynağıdır. Bu şartlarda kazanılan zaferle ilimizin kurtuluşunun yıl dönümünde bizler çok şey borçlu olduğumuz şehitlerimize saygılarımızı ve minnetimizi sunuyoruz. Umut ediyorum ki Yüce Rabbim bu aziz millete bir daha böyle savaşlar göstermesin. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve canı pahasına mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, ruhlarının şad olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" - UŞAK