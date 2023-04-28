Başkan Büyüksimitci, 'Ülkemizin savunma sanayiinde geldiği nokta hepimizin göğsünü kabartıyor'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, "Ülkemizin savunma sanayiinde geldiği nokta hepimizin göğsünü kabartıyor" dedi.

KAYSO meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, OSB Başkanı Mehmet Yalcın, milletvekili adayları, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, toplantıya katılımlarından dolayı Bakan Akar'a teşekkür ederek, "Yurt içinde ve yurt dışındaki faaliyetlerinizi takdir ve gururla takip ediyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini korumada göstermiş olduğunuz mücadeleden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, sizlere ve tüm güvenlik güçlerimize minnettarız. Depremde göstermiş olduğunuz gayretler de takdire şayandır. Gece gündüz demeden sizin ve gözbebeğimiz TSK'nın gayretleri milletimize güven vermiştir" dedi. Savunma sanayi konusunda Türk milletine güven geldiğini vurgulayan Özkaya, "Artık batılı ülkeler yapar, biz yapamayız, sadece satın alırız modundan kurtulmaya başladık. Hatta biz daha iyisini yaparız der hale geldik. Bu güvenle savunma sanayiinde yüzde 80 yerlilik oranını yakaladık. İnşallah Kayseri'miz de bu yatırım ve üretimlerden payını alacak. Zaten var olan şehrimizin potansiyelini hep birlikte canlandıracağız" diye konuştu. Sanayiciler olarak ülkenin geleceğine inandıklarını açıklayan Özkaya üretmeye, istihdama ve ihracata devam ettiklerini, bundan sonra da Ar-Ge ve inovasyon odaklı yatırımlara devam edeceklerini söyledi. Özkaya ayrıca, 14 Mayıs seçimlerinin milletimize hayırlı olmasını dileyerek, seçimlerin ülkemize huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, meclis toplantısına katılımlarından dolayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teşekkür ederek, "Depremin ilk gününden beri canla başla çalışarak, deprem zedelerimizin yaralarına merhem olmaya çalışan Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'a huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Ülkemizin savunma sanayiinde geldiği nokta hepimizin göğsünü kabartıyor"

Bakan Akar'ın gerek TSK bünyesinde, gerekse bakanlığı döneminde başarılı çalışmalara imza attığına vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, "Ülkemizin savunma sanayiinde geldiği nokta hepimizin göğsünü kabartıyor. Sizin önderliğinizde tam bağımsız savunma sanayisi hedefimizde, milli teknoloji hamlelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Güvenlik güçlerimizin yurt içi ve dışındaki operasyonlarında, yerli ve milli imkanlarla tasarlayıp ürettiğimiz, İHA'larımız ve SİHA'larımız teröristlerin korkulu rüyası haline geldi. Yine çok ciddi bir emek, sabır, özveri ile üretilen Altay Tankımız, TCG Anadolu Gemimiz, Milli Muharip Uçağımız, Hür Jetimiz, Türkiye'nin gökyüzündeki yeni gücümüz Gökbey ve Kızılelma, ordumuzun gücüne güç katmıştır" diye konuştu. Başkan Büyüksimitci, 2002 yılında ülkemizin yüzde 80'leri bulan savunma sanayiinde dışa bağlılık oranının, bugün yüzde 20 seviyelerine kadar inmesinde Bakan Akar'ın emek ve gayretlerinin çok büyük olduğunu söyledi.

"Kayseri savunma sanayiinde köklü bir geçmişe sahiptir"

Kayseri'nin savunma sanayiinde cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade den Başkan Büyüksimitci, 6 Ekim 1926 tarihinde Kayseri'de Tayyare ve Motor Türk A.Ş. uçak fabrikası açıldığını ve 1932-1942 yılları arasında 200 adet uçak üretildiğini, bugün gelinen noktada Kayseri'de, tüm uçakların fabrika seviyesi bakım, onarım, revizyon ve modernizasyon işlemlerinin yapıldığını, Kayseri'nin bu alandaki zengin birikiminin şehri bir Sivil Havacılık Bakım ve Onarım Merkezi haline rahatlıkla dönüştürebileceğini söyledi. Başkan Büyüksimitci, Anatamir Fabrikası ve Hava İkmal Bakım Merkezi'nin Kayseri adına bir şans olduğunu, zira her iki fabrikada da ciddi manada tecrübeye sahip, gerek üretim, gerekse malzeme teknolojisi ile kendini ispatladığını belirtti. Kayseri'de tank, uçak ve silah sanayisine ciddi şekilde tedarik yapan 100'e yakın firma olduğuna vurgu yapan Büyüksimitci, "Bu firmalarımızda üç yüzden fazla mühendis olmak üzere üç bin civarında istihdam sağlanmaktadır. Yine savunma sanayisine yazılım yapan, helikopter parçaları üreten arkadaşlarımız var. Ben gerek otomotiv sanayisi ile gerekse savunma sanayisi ile ilgili Kayseri'de birikmiş bir potansiyel olduğu inancındayım. Şehrimizin bu potansiyelinin ortaya çıkarılmasındaki desteklerinizden dolayı zat-ı alinize şükranlarımı sunuyorum. Bizler de sanayiciler olarak geçmişten devraldığımız bu bayrağı daha yukarılara taşımanın gayretinde olacağız. Ben inanıyorum ki, sizler de yanımızda olduğunuz müddetçe, inşallah şehrimizin adı savunma sanayii alanında daha ön plana çıkacaktır" dedi. Bakan Akar'ın Kayseri özelinde yaptığı çalışmalara da değinen Büyüksimitci, "Bakanlık göreviniz boyunca sadece savunma sanayi alanında değil, birçok konuda şehrimizin ve sanayicilerimizin yanında oldunuz. Yüksek Hızlı Tren çalışmalarını yakinen takip ettiğinizi biliyoruz. Şehrimizde Havaalanı terminalimizin yenilenmesi ve genişletilmesinde büyük katkılarınız oldu. İnşallah yine sizin destelerinizle Erkilet Havaalanına gümrüklü bir kargo sahası yapabilirsek, ihracatçılarımız açısından büyük bir kazanç olacak. Firmalarımız hem zamandan tasarruf etmiş olacak hem de ciddi bir masraftan kurtulmuş olacaklar. A400 M uçaklarının fabrika seviyesi bakımlarının Kayseri'de yapılması, Aspilsan bünyesinde Türkiye'nin ilk Lityum İyon Pil Fabrikasının yine Kayseri'de kurulması sizin öncülüğünüzde olmuştur" diye konuştu.

Savunma sanayiinin ihtiyaçlarına yerli ve milli ürünlerle katkı sağlamak amacıyla, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Odası öncülüğünde 10 iş insanı tarafından faaliyete geçirdikleri KİM Teknoloji A.Ş'nin meyvelerini vermeye başladığını açıklayan Büyüksimitci, "Sizin verdiğiniz destek ve cesaretle çıktığımız bu yolda, Kayserili sanayiciler olarak, savunma sanayimize katkı sunmanın gurunu yaşıyoruz" dedi.

Orta Anadolu üretim havzası talebi

Orta Anadolu Üretim Havzası oluşturulması yönünde de çağrıda bulunan Büyüksimitci, "Ülke olarak deprem riski yüksek bir coğrafyada yaşıyoruz. Ülke yatırımlarının büyük bir kısmının Marmara Bölgesi'nde yoğunlaştığını görüyoruz. Son yaşadığımız büyük depremler, yeni yatırımların bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Marmara bölgesine alternatif, Kırıkkale ve Ankara'dan başlayarak, Kayseri, Konya, Aksaray, Niğde, Mersin, Adana ve İskenderun gibi illeri içine alacak şekilde "Orta Anadolu Üretim Havzası" oluşturulması, ülkemizin geleceği açısından ciddi öneme sahiptir. Bundan sonrası için yapılacak yatırımların, deprem riski düşük illere yönlendirilmesi, yaşanabilecek sosyal ve ekonomik kayıpların önüne geçecektir. Bununla birlikte bölgesel kalkınma farklılıklarının da en aza indirilmesine katkı sağlayacaktır. Sizlerin de desteği ile inşallah bunu önümüzdeki dönemde canlandırmayı arzu ediyoruz" dedi.

El Verin Ev Yapalım' Projesine Destek Çağrısı

Son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde, 1 milyar lira destekle 'El Verin Ev Yapalım' sloganıyla başlatılan 'İş Dünyası Konut Seferberliği Kampanyası'na değinen Başkan Büyüksimitci, imkanları ölçüsünde gerek bir tuğla gerekse bir daire katkıda bulunmaları yönünde Kayseri iş dünyasına çağrıda bulundu. 14 Mayıs seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Büyüksimitci, "Seçimlerin ülkemize yakışır bir şekilde, demokratik bir ortamda, huzur ve kardeşlik içerisinde geçeceğinden hiç kuşkumuz yok. Seçimlerden sonra hangi partiden olursa olsun bütün Kayseri milletvekillerimizin Kayseri'nin ortak meselelerinde mecliste tek vücut olarak hareket etmesi, hükümet nezdinde işlerin takip edilmesi sanayiciler olarak öncelikli talebimiz olacaktır" şeklinde konuşmasını tamamladı. - KAYSERİ