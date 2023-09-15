Başkan Büyükkılıç, Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda sıcak asfalt çalışmalarını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesindeki önemli turizm değerlerinden doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda yapılan yol genişletme ve sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın, dar ve düşme tehlikesi yüksek olan kayaların bulunduğu yol olan Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Şelaleleri bölgesinde hummalı çalışmaları devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca Yeşilköy Mahallesi'nden Kapuzbaşı Mahallesi'ne kadar yol genişletme ve sıcak asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Özellikle Değirmenocağı mevkiindeki yolun üstünde tehlikeli bir şekilde duran ve ilk defa madenlerde kullanılan elmas halat ile kaya kesme yöntemiyle kesilen devasa kayaları da inceleyen Büyükkılıç, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç'a teknik gezi esnasında AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ve daire başkanları eşlik etti. Yahyalı Kapuzbaşı arasında genişletme ve ıslah çalışmaları tamamlanarak asfalt serimi başlanan yolda incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, "Yahyalı'mızın en önemli turizm destinasyonlarından birisi olan Kapuzbaşı Şelaleleri, kamuoyunun da bildiği gibi Niagara Şelaleleri'nden sonra dünyadaki en yüksek düşü olan şelaledir. Bu şelalelere giden yolumuzu hem iyileştirme, genişletme hem de ıslah etme çalışmalarıyla daha kolay ulaşılabilir hale getirmeye özen gösteriyoruz" dedi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine düşeni yerine getirdiğini ve Kapuzbaşı yolunu daha güvenli hale getirdiğini ifade ederek, "Buraların geçmişini de bildiğimiz için gözüken kaya, yolun tamamını kaplayan ve araçların altından gittiği şekildeydi. Şimdi bunları Büyükşehir Belediyemiz üzerine düşeni yapma mantığı içerisinde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'mız adeta nakkaş misali her birini tek tek daha sağlıklı, daha güvenli hale getirmiş durumda. Şimdi de asfalt çalışmaları devam ediyor. Rakamlar dikkat çekecek boyutta, biz bunların hiçbirine takılmıyoruz, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Cenab-ı Allah'ın vergisi bu güzel ortamları insanların istifadesine sunmak adına ne yapsak az diyoruz. Burasının güzel insanlarına minnet duyuyoruz" diye konuştu.

"Hindistan'dan buraya turist geliyor"

Yerli ve yabancı turistleri de doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri'ni görmeye davet eden Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Aslında turistler macerayı sever ama biz onlara macera yaşatmak için değil, bu doğal güzelliklerden yararlanmaları için daha konforlu bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Hindistan'dan buraya turist geliyor. Kapuzbaşı Şelalesi denilince internetten görüyor ve haritadan buluyor, geliyor, oraya ulaşmaya çalışıyor. Buraların önemi açısından, buraları mutlaka insanların istifadesine sunma açısından yurtiçinden yurt dışından tüm insanları dağın içinden fışkıran şelalelerimizi görmeye davet ediyoruz. Herkesi, bu bölgeyi tanımaya beklediğimizi söylemek istiyorum."

"Büyükşehir, Ferhat'ın Şirin için dağları deldiği anlayış içerisinde hizmetle buluşturuyor"

Asfalt serim çalışmalarıyla ilgili de yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, "Kapuzbaşı Şelaleleri'ne ulaşmak için asfalt çalışmalarıyla ilgili gayretimiz devam ediyor. 15 kilometresi yapılmış 10 kilometre daha yapılacak olan asfalt çalışmamız var. Yaklaşık 15 gün sonra da tamamı bitmiş olacak. Burada 25 kilometre asfaltı yapmak suretiyle geçen sene yaptıklarımızla beraber toplam 43 kilometreyi bulan bir çalışma. Sıcak asfalt tarzı uygulama yaptığımız için maliyeti yüksek ama kaliteli, nitelikli. Kapuzbaşı Şelaleleri dünya çapında olan şelalelerimize inşallah yurt içinden, yurt dışından vatandaşlarımızın gelmesini bekliyoruz. Çalışan ekibimize teşekkür ediyorum. Her birinin alnından öpüyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi dağ taş demeden Ferhat'ın Şirin için dağları deldiği anlayış içerisinde bu bölgelerimizi hizmetle buluşturuyor" ifadelerinde bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy da Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ederek, "Bu yılbaşından beri Büyükşehir Belediyesi'ndeki Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'mız yolda çok ciddi genişletme çalışmaları yaptı. Yahyalı'dan 18-20 sene önce çıkıldığında Kapuzbaşı'na 3,5-4 saatte gidilirken şimdi 45-50 dakikada gidilebiliyor. Yol konforu çok güzel, Kapuzbaşı'mız inşallah dünyaca tanınacak. Şelaleler diyarı Yahyalı'mıza artı bir katma değeri var. Tüm halkımızı Kapuzbaşı'nı görmeye davet ediyorum. Yeni yolla beraber inşallah daha kısa sürede gelecekler. Emeği geçen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Avrupa standartlarında çok güzel asfaltı yapıldı"

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ise Avrupa standartlarında bir yol yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek göreve başladıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ile beraber el ele vererek bir turizm seferberliği başlatmıştı. Kapuzbaşı Şelaleleri, Kayseri'mizin en önemli turizm değerlerinden bir tanesidir, geçmişten beri kötü bir yol algısı vardı, gerçekten Avrupa standartlarında çok güzel asfaltı yapıldı, yollar genişletildi. Yahyalı'ya 45 dakika mesafede hiçbir rahatsızlık duymadan Kapuzbaşı'na ulaşabiliyoruz. Dünyanın çeşitli coğrafyalarından vatandaşlar geliyor, yerli, yabancı tüm turistlerimiz Kapuzbaşı'na geliyorlar. Kayserili hemşehrilerimi de buraya ilgi duymaya, bu yol konforuyla beraber Kapuzbaşı'na bekliyoruz."

Başkan öztürk'ten Başkan Büyükkılıç'a "yol" teşekkürü

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de Başkan Büyükkılıç'a ve Milletvekili Özsoy'a teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'mızın burada emekleri var. Onlara gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Elhamdülillah otobanda kullanılan sıcak asfalt burada kullanılıyor. Konforlu bir yol yaptıklarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Yolumuz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İlçe yollarında konfor ve güvenliğinin arttırılmasını planlayan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, kırsal mahallelere ulaşım hizmeti çerçevesinde yol çalışmaları tüm hızıyla sürdürecek. - KAYSERİ