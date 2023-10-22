Başkan Batur: "Muhtarlarımızla Birlikte Omuz Omuza Çalışıyoruz"

Konak Belediyesi'nin Muhtarlar Günü İçin düzenlediği etkinlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 'Birlikte Konak' vurgusu yaparak, "Biz, Konak Belediyesi olarak hizmetlerimizi muhtarlarımızla birlikte omuz omuza, 'Birlikte Konak' anlayışıyla yürütüyoruz. Yediden yetmişe, Konak'ta yaşayan tüm vatandaşlarımıza, ayrım yapmaksızın kucak açtık ve açmaya da devam edeceğiz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, muhtarların hizmetlerini kutlamak ve önemini vurgulamak için her yıl 19 Ekim tarihinde kutlanan Muhtarlar Günü için Konaklı muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarları aileleriyle birlikte Özdere'de konuk eden Başkan Batur, Konak'ta muhtarlarla birlikte, omuz omuza geçirdikleri dört buçuk yıl boyunca belediyenin gerçekleştirdiği hizmet ve projeleri de anlattı. Konak'ta muhtarlarla uyum içinde çalıştıklarını dile getiren Başkan Batur, ilk günden itibaren 'Birlikte Konak' anlayışıyla çalıştıklarını bir kez daha vurguladı.

'BİRLİKTE KONAK' ANLAYIŞIYLA YÜRÜTÜYORUZ

Başkan Batur, 'Birlikte Konak' anlayışıyla çıktıkları hizmet sürelerinde doğal afetlerden ekonomik sıkıntılara, zorlu bir süreç geçirdiklerini, bu süreçte de yine 'Birlikte Konak' anlayışıyla devam ettiklerini belirttiği konuşmasında şunları söyledi:

"Birlikte Konak anlayışıyla çıktığımız hizmet süremizde dört buçuk yılı bitirmiş bulunuyoruz. Bu dört buçuk yıllık süreç biraz zorlu geçti. Geçmiş dönemlerde yaşanmayan sıkıntılar, özellikle pandemi süreci, depremler, ekonomik sıkıntılar yaşandı. Tüm bunlara rağmen Konak Belediyesi olarak, yatırımlarımıza ve söz verdiğimiz projelere devam ettik. Verdiğimiz sözlerin yüzde doksanına yakınını bitirmiş durumdayız. Ama belediyecilikte hizmet biter mi? Bitmez. Muhtarlarımız bunu çok daha iyi bilir. Her yeni gün, her yeni gün, yeni bir istek, yeni bir proje, yeni bir sıkıntının oluştuğu gündür. Vatandaşın isteği bitmez, vatandaşın sıkıntısı bitmez. Ama biz belediye olarak hizmetlerimizi muhtarlarımızla birlikte omuz omuza, 'Birlikte Konak' anlayışıyla yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceğiz."

Başkan Batur, vatandaşın sıkıntısına, şikayetlerine dair Konaklı muhtarlardan gelen her talebi ciddiye aldıklarını vurgulayarak, "Muhtar arkadaşlarımızın kendi mahallelerine sahip çıkan anlayışlarıyla bize ilettiği her türlü probleme çare olmaya çalışıyoruz. Bu çalışmayı yaparken gerçekten muhtarlarımızdan gelen tüm şikayetleri ciddiye alan ve yerine getirilmesi noktasında elinden gelen gayreti sarf eden bir belediye var burada" dedi.

"KONAK'TAKİ MUHTAR ARKADAŞLARIMIZ KONULARINA ÇOK HAKİM"

Konaklı muhtarların mahallesine sahip çıkan, vatandaşın sıkıntısının çözülmesinde her konuya hakim olan muhtarlar olduğunu takdirle anlatan Başkan Batur sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlere çok teşekkür ederim. Dört buçukluk yıllık süre içinde belediyemizde gerek benimle, gerek başkan yardımcılarımızla, diğer çalışma arkadaşlarımızla çok iyi bir diyalog halindesiniz. Zaten ben bunu her yerde söylüyorum. Laf olsun diye de söylemiyorum. Konak'taki muhtar arkadaşlarımız konularına çok hakim. Mahallelerindeki sıkıntıları çok iyi analiz edip ilgili kurumlara iletiyorlar. Konak Belediyesi başta olmak üzere diğer kurumlarla olan iletişimleri de çok iyi. Vatandaşın sıkıntılarının ortadan kaldırılması noktasında çok büyük gayret ve emekleri var. Ben bütün Konaklı hemşehrilerim adına sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu dönem belediyecilik açısından yepyeni bir dönem oldu. Sosyal belediyecilik ön plana çıktı. Vatandaşların içinde bulunduğu gerek pandemi, gerek deprem ve diğer sıkıntılar noktasında belediyelerin daha çok sosyal belediyeciliği geliştirdiği bir süreç yaşadık bu dönem. Hem büyükşehir belediyemiz, hem Konak Belediyesi olarak, tüm kurumlar olarak sosyal belediyeciliği geliştiren çalışmaları yerine getirmeye çalıştık. Vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık."

"KONAK'TA GÜZEL İŞLER YAPTIK. HEP BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Konak'ta, 'Birlikte Konak' anlayışını şehirdeki tüm kurumlarla birlikte yürüten bir anlayış gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Batur, güzel işlere imza attıklarını söyledi ve konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz Konak'ta güzel işler yaptık bu dönemde. Bu güzel işleri yaparken de tüm kurumlarla beraber dayanışma içinde yaptık. Bütün kurumlarla da uyum içinde çalışıyoruz. Özellikle hem büyükşehir belediyemizle, valiliğimizle, valiliğimizdeki kurumlarımızla, kaymakamlığımızla, kaymakamlıktaki tüm birim müdürlerimize uyum içinde çalışan bir belediyecilik anlayışını sergiliyoruz. Yediden yetmişe tüm vatandaşlarımıza, Konak'ta yaşayan tüm vatandaşlarımıza, ayrım yapmaksızın kucak açtık ve açmaya da devam edeceğiz. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. Bizim gerek tecrübemiz, gerek Konak Belediyesi'nin kurumsal yapısı, çalışma arkadaşlarımızın, başkan yardımcılarımızın, müdürlerimizin gayreti, samimiyeti bizi bu noktaya getirdi. Biz de elimizden geldiğince bundan sonraki süreçte de görev verilirse Konak'ı daha iyi noktaya getirmek için birlikte hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Muhtarlar bizim elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımızdır. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Sizleri seven bir belediye başkanıyım. Sizlerle gurur duyuyorum, beraber yol yürümekten çok mutluyum. Muhtarlar vatandaş tarafından sevildi mi vatandaş onu bırakmaz. Otuz senelik muhtarlar var aramızda. Sizlere gelecek seçimde başarılar diliyorum. Beraberce gireceğimiz seçimde başarılar diliyorum. Yeni dönemde sizlere tekrar başarılar diliyorum."

"CUMHURİYET BAYRAMINI HEP BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ"

Batur, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti olan Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Kutlayacağız, kutlayacağız, kutlayacağız... Kimse bizim kutlamamızın önüne geçemez. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyetimize sahip çıkacağız, sahip çıkacağız, sahip çıkacağız! Biz sonsuza kadar Cumhuriyet diyen ve sonsuza kadar Mustafa Kemal Atatürk diyen anlayıştayız. Bundan sonra da böyle devam edecek" dedi.