Başkan Atila Aydıner, dev konut ve AVM projesini millet bahçesine dönüştürdü

Bayrampaşa Belediyesi'nin Kartaltepe Mahallesi'nde inşa ettiği millet bahçesi, bölgede yeşil alana yapılacak en büyük yatırım olacak. İstanbul'a nefes aldıracak dev proje, bölge için de "oksijen deposu" olarak nitelendiriliyor. Millet bahçesinin alanına daha önce büyük bir konut ve AVM projesi yapılacak. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, projeye müdahale ederek, alanın beton yığını olmasını engelledi. Başkan Aydıner, "Allah'a şükür muazzam bir millet bahçesi yapıyoruz. Beton yığınları ve AVM ile dolu bir görüntüden Bayrampaşa'mızı kurtardık" dedi.

Bayrampaşa Millet Bahçesi, Eski Pancar Motor Fabrikası alanında, 45 bin metrekarelik alan üzerine inşa ediliyor. Yapımı büyük oranda tamamlanan millet bahçesi, sosyal donatı alanları ve doğal yapısıyla ilçeye derin bir nefes aldıracak. Tematik bahçelerle donatılan dev park; çocuk oyun alanları, etkinlik ve pilates alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, koşu parkuru gibi vatandaşların aileleri ile vakit geçirebileceği çok sayıda özellik içeriyor. Bahçenin zeminin altında 200 araçlık otopark bulunuyor. Bahçede biyolojik gölet ve kuru havuz da yer alıyor.

Müze ve kütüphaneler, çim amfiler, millet kıraathanesi ve gül bahçesi gibi alanlar da bahçenin doğal ambiyansına eşlik ediyor. Bayrampaşa'nın aurasını değiştirecek proje, en kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulacak. İstanbul genelinde yeşil alana yapılan en büyük yatırımlardan biri olacak millet bahçesi, "oksijen deposu" olarak nitelendiriliyor. Dev park sayesinde binlerce metrekarelik alan beton yığını olmaktan kurtulacak.

"Millet bahçesi ile adeta bir oksijen adası oluşturacağız"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, belediyenin en büyük projeleri arasında yer alan millet bahçesi hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden birini gerçekleştireceklerine vurgu yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "İlçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Millet bahçesi ile adeta bir oksijen adası oluşturacağız. İnsanımız için en büyük yatırım bu. Bu bölgeyi beton yığını olmaktan kurtarıp, İstanbul'un göbeğinde bir yeşil alan yaptık" şeklinde konuştu.

"Müdahale etmeseydik beton yığını olacaktı"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, proje ile büyük bir tehlikenin ortadan kalktığına dikkat çekerek, "Millet bahçesinin olduğu alana biz müdahale etmeseydik bu alan komple beton yığını olacaktı. Allah'a şükür muazzam bir millet bahçesi yapıyoruz. Beton yığınları ve AVM ile dolu bir görüntüden Bayrampaşa'mızı kurtardık" sözlerini kaydetti.

"Erbakan'ın mirasına sahip çıktık"

Bayrampaşa Millet Bahçesi'nin inşa edildiği 45 bin metrekarelik dev alanda, daha önce Türkiye'nin yerli ve milli ilk dizel motor fabrikası vardı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından 1956 yılında "Gümüş Motor" ismi ile temeli atılan fabrikanın açılışı 1960 yılında yapıldı. Fabrikanın ismi daha sonra "Pancar Motor" olarak değiştirildi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Belediyesi olarak Necmettin Erbakan'ın mirasına sahip çıktıklarını söyledi. Millet bahçesi alanına daha önce konut ve AVM projesi yapılmasının planlandığını vurgulayan Aydıner, şunları ifade etti: "Biz müdahale etmesek burası bir beton yığını olacaktı. Bayrampaşalılar için beton yığınlarını değil yeşil alanı layık gördük ve projeye engel olarak millet bahçesi yapılmasını sağladık."

Türkiye'nin ilk yerli ve milli motor fabrikasının hazin hikayesi

1950 yılında sanayileşme dönemi başladı. Yerli ve milli sanayinin teşviklerle geliştirilmeye çalışıldığı bu dönemde Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Mehmet Zahit Kotku Efendi'nin "yerli ve milli bir motor fabrikası kurun" tavsiye ve telkinleri üzerine Prof. Dr. Sabahattin Zaim ve Korkut Özalp'in de aralarında bulunduğu 50 arkadaşıyla bir ekip oluşturdu. Ekibin çabalarıyla ortaya konulan sermeye ile 1956 yılında Bayrampaşa'daki 12 bin 500 metrekarelik alanda Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel motor fabrikasının temeli atıldı. Bayrampaşa'nın merkezinde bulunan ve toplamda 45 bin metrekarelik alanda kurulan fabrika, 1960 yılında "Gümüş Motor" adıyla üretime başladı. Fabrikada üretilen dizel motorlar Balkanlar'ın en büyük fabrikası haline geldi.

DSS dizel motor üretimi arttıkça, büyük ihracatçılar ve ithalatçıların da aralarında bulunduğu bir kesim fabrikanın üretimini engelleme girişimlerine başladı. Yurt dışından gövdesi alüminyum olan motorlar ithal etmeye başladılar. Erbakan'ın ekibi ise dizel motorların gövdesinin demirden yapılması gerektiğini söylüyordu. İthalatçılar ise, alüminyum motorları 20 bin liradan satmaya başladı. Fiyatları daha da düşürerek, yerli ve milli motor sanayisini baltalamaya çalıştılar. Rakipler fiyat düşürdükçe milli motor fabrikasının hisseleri pancar üreticileri tarafından satın alındı. Daha sonra Erbakan ve arkadaşları yönetimden ayrılmak zorunda kaldı. Pancar üreticileri fabrikanın ismini "Adana Pancar Motor" olarak değiştirdi. Fakat birkaç yıl içinde fabrikanın kapısına kilit vuruldu.

Başkan Aydıner, konut ve AVM projesini engelledi

Daha sonra motor fabrikasının alanı uzun yıllar metruk ve boş olarak kaldı. Bu alan daha sonra dörtlü bir konsorsiyum tarafından satın alındı. 1/5 binlik alan 1 /1000 ile askıya çıktı ve projesi hazırlandı. Alanda konut ve AVM projesi için temel atılacakken Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner devreye girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bizzat görüşen Aydıner, bu alanın millet bahçesi yapılması için ricada bulundu. Bunun üzerine Erdoğan'ın talimatıyla beton yığını olacak alan yeşil alan haline getirtildi. - İSTANBUL