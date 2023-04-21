Başkan Aktaş, bayram sofrasında depremzede, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Bursa'da da Ramazan Bayramı heyecanı başlarken, bayram namazını Ulu Camii'de kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha sonra Bursa'ya yerleştirilen depremzedelerle beraber şehit ve gazi aileleriyle kahvaltıda buluştu.

Bursa'da vatandaşlar Ramazan Bayramı'nı tarihi camilere akın ederek karşıladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Ulu Camii'de bayram namazını kıldı. Bakan Varank ve Başkan Aktaş, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş daha sonra Bakan Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Ayafosya Cami Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ile birlikte deprem bölgesinden Bursa'ya gelerek yerleşen depremzede aileler, şehit ve gazi yakınlarıyla bayram kahvaltısında buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda, Başkan Aktaş misafirlerle sohbet etti.

Bu sene Ramazan Bayramı'nı buruk bir şekilde yaşadıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Devletin tüm birimleriyle depremin ilk gününden itibaren sahada çalıştığını ve yaraların en kısa zamanda sarılması için mücadele ettiğini belirtti. Bursa'ya gelen depremzede aileleri en güzel şekilde ağırlamaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Bu süreci kolay kılabilmek için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyoruz. İnşallah devlet, millet hep birlikte yaraları saracağız. Aynı zamanda Bursa'da yetimlere sahip çıkan sivil toplum kuruluşlarına, derneklere ve vakıflara teşekkür ediyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın ilelebet dalgalanmasına vesile olan şehitlerimiz ve gazilerimiz de var. Hepsinden Allah razı olsun. Tüm şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Vatan, millet ve devlet bizim olmazsa olmazımızdır. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Rabbim daha nice bayramlara sağlıkla sıhhatle ulaştırsın" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, tüm ailelerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Şehit ve gazilerin bu ülke ve topraklar için çok değerli olduğunun altını çizen Ala, "Tüm şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ayakta kalanlara sağlıklı ömürler diliyorum. Bursa'ya gelen depremzede ailelerimizin de rahat edebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bayram günü ayrı sofrada buluştukları tüm vatandaşların ve Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Geçtiğimiz günlerde ülke olarak tarihin en büyük depremine maruz kaldıklarını hatırlatan Varank, "Kardeşlerimizin bir kısmı ilk defa şehirlerin uzak, evlerinden uzak, yakınlarından uzak buruk bir bayram geçiriyoruz. İnşallah Rabbim bizlere daha güzel bayramları nasip edecek. İçimiz yanıyoruz, dertlerimiz var. Kısa zamanda kardeşlerimiz evlerine kavuşacak. Bunun için mücadele ediyoruz. Önümüzdeki bayramda onlar bizleri evlerinde ve kendi sofralarında misafir edecek. Rabbim hepimizi nice bayramlara kavuştursun" dedi.

Kahvaltının sonunda Başkan Alinur Aktaş, Bakan Varank, Genel Başkan Yardımcısı Ala ve İl Başkanı Gürkan, misafirlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA