Minik valilerin tek isteği okul güvenliği! Bir çocuk gözyaşlarına boğuldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gelenekselleşen devir teslim törenleri Türkiye'nin dört bir yanında uygulandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla valiler de koltuklarını bir günlüğüne çocuklara devretti. Şırnak ve Tokat valiliğinde koltuğu devralan çocuklar Asya Beren Akan ve Esma Selvi Yıldız yakın zamanda okulda yaşanan 8 öğrencinin öldürüldüğü okul saldırısı sonrası tek bir şey istedi.

MİNİK ASYA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şırnak Valisinin koltuğuna oturan altıncı sınıf öğrencisi Asya Beren Akan, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da düzenlenen okul saldırılarına değinince gözyaşlarına hakim olamadı.

Minik Asya gözyaşları içinde, "Bugün 23 Nisan. Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen çok özel bir gün. Tüm çocuklar güvenli bir şekilde yaşamayı hak ediyor. Güvenli yaşamanın yanı sıra eğlenmek de onların en doğal hakkı. Ağaçlandırmanın artırılması, oyun alanlarının çoğaltılması ve okulların daha güvenli hale getirilmesi gerekiyor" dedi.

"ÖNCELİKLE GÜVENLİ OKULLAR İSTİYORUM"

Tokat Valisinin koltuğuna oturan dördüncü sınıf öğrencisi Esma Selvi Yıldız da okula giderken korktuğunu belirterek okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle güvenli bir şehir ve okullar istiyorum. İhtiyaç sahiplerinin tespit edilip ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyorum"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı