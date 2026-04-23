Minik valilerin tek isteği okul güvenliği! Bir çocuk gözyaşlarına boğuldu
Şırnak ve Tokat'ta 23 Nisan dolayısıyla valilik koltuklarına oturan çocuklar, son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından en büyük taleplerinin “güvenli okullar” olduğunu dile getirdi. Şırnak Valisinin koltuğuna oturan altıncı sınıf öğrencisi Asya Beren Akan, "Okulların daha güvenli hale getirilmesi gerekiyor" dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gelenekselleşen devir teslim törenleri Türkiye'nin dört bir yanında uygulandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla valiler de koltuklarını bir günlüğüne çocuklara devretti. Şırnak ve Tokat valiliğinde koltuğu devralan çocuklar Asya Beren Akan ve Esma Selvi Yıldız yakın zamanda okulda yaşanan 8 öğrencinin öldürüldüğü okul saldırısı sonrası tek bir şey istedi.

MİNİK ASYA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şırnak Valisinin koltuğuna oturan altıncı sınıf öğrencisi Asya Beren Akan, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da düzenlenen okul saldırılarına değinince gözyaşlarına hakim olamadı. 

Minik Asya gözyaşları içinde, "Bugün 23 Nisan. Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen çok özel bir gün. Tüm çocuklar güvenli bir şekilde yaşamayı hak ediyor. Güvenli yaşamanın yanı sıra eğlenmek de onların en doğal hakkı. Ağaçlandırmanın artırılması, oyun alanlarının çoğaltılması ve okulların daha güvenli hale getirilmesi gerekiyor" dedi.

"ÖNCELİKLE GÜVENLİ OKULLAR İSTİYORUM"

Tokat Valisinin koltuğuna oturan dördüncü sınıf öğrencisi Esma Selvi Yıldız da okula giderken korktuğunu belirterek okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle güvenli bir şehir ve okullar istiyorum. İhtiyaç sahiplerinin tespit edilip ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyorum"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi

Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi
Azerbaycan'dan İsrail'e 'bağımsızlık günü' kutlaması

İsrail mesajı kaos çıkardı! Tepkiler peş peşe yükseldi
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt

Derbi kavgası erken başladı! G.Saray'ın kararına F.Bahçe'den jet yanıt
Öğrencinin silah getirdiği okulda 'şeffaf poşet' önlemi

Öğrencinin silah getirdiği okulda görülmemiş önlem
2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota

2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi

Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı

Vahşet 12 yıl sonra ortaya çıktı! Fatma'yı öldüren en yakınlarıymış
Öğrencinin silah getirdiği okulda 'şeffaf poşet' önlemi

Öğrencinin silah getirdiği okulda görülmemiş önlem
Alişan, kardeşinin son anlarını anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu

Kardeş acısı dinmiyor! Anlatırken ağlamamak için zor durdu
Bakan Çiftçi: Mansur Yavaş'a 7 soruşturma izni verildi

Mansur Yavaş'a kaç tane soruşturma izni verildi? Bakan Çiftçi açıkladı