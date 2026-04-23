Evinin önünde odunluk olarak kullandığı kamyonu İstanbul'da ceza yedi

Evinin önünde odunluk olarak kullandığı kamyonu İstanbul'da ceza yedi
Gümüşhane'deki bir vatandaş, evinin önünde bulunan ve 3 yıldır hareket etmeyen 1976 model kamyonuna FSM Köprüsü'nden geçiş ihlali nedeniyle 10 bin 484 TL ceza kesildi. Araç sahibi Sinan Çaklı, durumu şaşkınlıkla karşıladı ve cezaya itiraz edeceğini belirtti.

Gümüşhane'de yaşayan bir vatandaşın 3 yıldır evinin önünde duran ve odunluk olarak kullandığı eski model kamyonuna İstanbul FSM Köprüsü'nden geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle trafik cezası kesildi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşayan nakliyeci Sinan Çaklı'nın, evinin önünde bulunan ve kış aylarında odunluk olarak da kullandığı çekme belgeli kamyonuna FSM Köprüsü'nden geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle 10 bin 484 TL'lik trafik cezası kesildi.

29 AAV 321 plakalı 1976 model kamyonunu son 1 yıldır evinin önünde odunluk olarak kullandığını ve 3 yıldır evine yakın bölgelerde yalnızca yerini değiştirmek amacıyla hareket ettirdiğini belirten Çaklı, aracına kesilen cezaya ait tebligatı görünce şaşırdığını ve daha önce de benzer cezalarla karşılaştığını ifade etti.

Tebligata ait ek belgede başka bir araca ait fotoğrafın yer aldığını söyleyen Çaklı, cezaya itiraz edeceğini dile getirdi.

"Aracım FSM'de ceza yemiş ama burada yatıyor"

Aracının çekme belgeli olarak 3 yıldır evinin önünde bulunduğunu ifade eden Sinan Çaklı, "Benim aracım 1976 model yaklaşık 50 yaşında bir araç. Ben bunu nostalji olarak saklıyorum. Yaklaşık 3 yıldır aracım çekme belgeli burada duruyor. Bana 15 gün önce bir tebliğ kağıdı geldi. Aracım Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ihlali yapmış. Fakat benim aracım burada yatıyor, trafiğe çıkacak bir araç değil. Bu başkalarının da başına gelmesin istiyoruz. Daha öncesinde de başıma böyle bir olay geldi, bu üçüncü ceza. Biz de bunun düzelmesi için sesimizi duyurmak istedik. Aracımı sadece depoma kadar götürüyorum. Yeri geldiği zaman kışlık odunumu saklamak için kullandım, odunluk olarak kullandım. Buradan hiçbir yere hareket etmedi ama biz köprüden geçiş ihlali yapmışız, ceza geldi bize" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
