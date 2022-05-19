Başkan Akın saha çalışmalarını yerinde inceledi - Haberler

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, gün içerisinde kent genelinde devam eden ve tamamlanan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Akçapınar Mahallesinde yapımı tamamlanan halı saha, servis bekleme durağı, meyve-sebze boşaltma rampası ve istinat duvarı, Derbent Mahallesine kazandırılan halı saha alanları ile Şehitler Mahallesi Şentürk Sokaktaki asfalt yama çalışmalarını incelemelerde bulundu. Başkan Çetin Akın ayrıca çalışmaları devam eden Mustafa Kemal Mahallesi Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi proje alanı, Urganlı Mahallesi ile Bostanlık Karakolu Mevkisinde çiftçilerin kullanması amacıyla yapılan su dolum istasyonu, Yakuplar, Derbent, İstasyonaltı Mahallelerinde vatandaşların hizmetine sunulmaya hazırlanan halı saha alanları ile birlikte Urganlı Mahallesinde yer alan pazaryerinin yanında yer alan tuvaletin bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bir yandan da yol çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Yiğitler Mahallesi Tuna ile Mutlu Sokaklarında yol yenileme çalışmaları çerçevesinde yol kaldırma çalışmalarına başladı. Yol yenileme çalışmaların tamamlanmasının ardından parke ve bordür taşı döşemesi yapılacak. Yol yenileme çalışmalarıyla birlikte parke taşı tamiratlarına da bir yandan devam eden ekipler, Kabaçınar Mahallesi, Selvilitepe Mahallesi Cephanelik Yolu ve Atatürk Bulvarı ile birlikte Alpaslan, Hatip, Cam, Sadıklar, Yıldız, Sevgi, Gündoğdu, Şentürk, Güzelsu, Yeşim ve Son Sokaklarında parke tamiratlarını gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca Kayrak Mahallesinde yer alan kiraz alım yerine mutfak yapımını ve arazi yollarını düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Asfalt yama sezonuna hız verildi

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de bir ilk olan soğuk asfalt yama aracıyla yol sorununu en hızlı ve etkili şekilde çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Ekipler, soğuk asfalt yama aracılığıyla Selvilitepe Mahallesi Tepe ve Sena, Mustafa Kemal Mahallesi Setüstü ve Kemalpaşa Sokakları ile Yedieylül Yolu'nda asfalt yama çalışmalarını tamamladı.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, gerçekleştirdiği çalışmalar ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı saatler kala hazırlıklarını sürdürüyor. Bu çerçevede 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda boyama çalışmaları gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu genelinde parklarda ve yeşil alanlarda bakım, budama, çim ve çiçek dikimini gerçekleştiriyor.

Turgutlu genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında açıklama yapan Başkan Çetin Akın, "Başkan Yardımcılarımız Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş ve ekiplerimizle birlikte yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalarla ilgili olarak incelemelerimizi gerçekleştirdik. Yakın zaman içerisinde söz konusu çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine ve kullanımına sunmuş olacağız. Turgutlu'muz için dört bir koldan çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel