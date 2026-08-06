Gümrük mağduru araç sahibi: Notere güvendik, aracımız elimizden alındı

Giresun'un Bulancak ilçesinde noter satışıyla satın aldığı Audi Q7 marka lüks cipine Türkiye'ye giriş sürecinde oluşan gümrük alacağı nedeniyle el konulduğunu belirten araç sahibi Dursun Karahasan, uzun süredir yediemin otoparkında bulunan aracının şimdi de satışa çıkarıldığını söyledi.

Bulancak ilçesinde yaşayan Dursun Karahasan, galeriden noter aracılığıyla satın aldığı Audi Q7 marka aracın Türkiye'ye giriş işlemleri sırasında oluştuğu belirtilen 4 bin 523 lira 38 kuruşluk gümrük zararı gerekçe gösterilerek hakkında yakalama kararı bulunduğunu ifade etti. Aracının bir süre önce yediemin otoparkına çekildiğini belirten Karahasan, şimdi ise aracın gümrük idaresi tarafından satışa çıkarılacağını öğrendiğini söyledi. Karahasan, olayla ilgili açılan davada görevli kamu personelinin yaklaşık 10 yıl yargılandıktan sonra zaman aşımı nedeniyle beraat ettiğini ancak galeriden noter aracılığıyla parasını ödeyerek satın alan vatandaşın mağdur olduğunu söyledi.

Yaşadığı süreci anlatan Karahasan, aracının trafikte durdurularak elinden alındığını belirterek, "Bize bugüne kadar ne resmi bir yazı tebliğ edildi ne de muhatap bulabildik. Gerekçe olarak 4 bin lira civarında eksik vergi gösteriliyor. Eğer eksik vergi varsa ödeyelim, aracımızı alalım diyoruz ancak karşımızda muhatap yok. Süreç adeta yılan hikayesine döndü. Devletin noterine güvenerek araç satın aldık. Ruhsata ve noter satışına güvenemeyeceksek kime güveneceğiz" dedi.

"Hatayı yapan da, satışa çıkaran da gümrük"

Aracına el konulmasına rağmen Motorlu Taşıtlar Vergisi ve bandrol borçlarının kendi adına işlemeye devam ettiğini öne süren Karahasan, "Aracı kullanamıyorum ama bandrol borcu bana çıkıyor. Araca gümrük el koyuyor, 'araç benim' diyor ama vergi ve bandrol borcunu bana bırakıyor. Gümrük idaresi aracı eksper yaptırıp satışa çıkarıyor. Hata yapanlar kendileri olmasına rağmen bedelini biz ödüyoruz. Aracı ülkeye sokan memurlar yargılandı ve beraat etti. Biz ise notere güvenerek aldığımız aracımızdan olduk" ifadelerini kullandı.

Mevzuatta ciddi bir boşluk bulunduğunu iddia eden Karahasan, yaşadığı mağduriyetin benzer durumda olan başka vatandaşlar için de emsal teşkil edebileceğini belirterek, "Bu tamamen yasadaki büyük bir boşluktan kaynaklanıyor. Vatandaşın iyi niyetle yaptığı işlemler sonradan mağduriyete dönüşüyor. Bu boşluğun giderilmesi ve benzer mağduriyetlerin önlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Karahasan, aracın satış sürecine ilişkin hukuki girişimlerini sürdürdüğünü de belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı