Bandırma, nüfusu 2025'te 169 bin 476'ya yükselerek Balıkesir'de nüfusta 4. oldu

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinin 2025 yılı nüfusu 169 bin 476 olarak kaydedildi. Bandırma, Balıkesir genelinde en fazla nüfusa sahip 4'üncü ilçe olurken, nüfusunu bir önceki yıla göre yüzde 1,26 artırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı nüfus verilerine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinin nüfusu 169 bin 476 olarak açıkladı. Bandırma'nın nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 1,26 oranında artış gösterirken, ilçenin nüfusu Balıkesir genelinde nüfusu en yüksek ilçeler sıralamasında 4'üncü sırada yer aldı. Balıkesir'de nüfus açısından ilk sırada Karesi bulunurken, ilçenin nüfusu 189 bin 444 olarak kaydedildi. Karesi'yi 188 bin 858 nüfusla Altıeylül ve 176 bin 251 nüfusla Edremit takip etti.

Bandırma'nın ardından nüfus sıralamasında 75 bin 815 kişiyle Ayvalık, 75 bin 730 kişiyle Gönen ve 68 bin 370 kişiyle Burhaniye geldi.

Balıkesir genelinde ise toplam nüfus 1 milyon 284 bin 517 olarak açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı