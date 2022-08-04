Balıkesir yerel haberi... Bandırma Belediyesi, Arsasını Hazineye Devretti

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma'da yapılacak bin 100 adet konut için 91.000 m2'lik eski TOKİ'nin arkasında bulunan alanı hazineye devretti.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, AKP İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle, bütün partilerin Meclis Üyeleri ile görüştü. Görüşmede, TOKİ tarafından Bandırma'ya kazandırılması planlanan bin 100 konutluk proje için, alan konusunda yaşanan sıkıntı dile getirildi. Yaklaşık bir ay önce AKP İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri bakanlık nezdinde yaptıkları görüşmelerin neticesinde Bandırma için bin 100 adet konut yapılması sözünü aldıklarını Belediye Başkanı Tolga Tosun'a ileterek, destek istemişlerdi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun konuyla ilgi meclis toplantısında yaptığı açıklamada özellikle Bandırma'nın menfaatine olacak bütün yatırımların önünü açmak için gereken her şeyin yapıldığını ve yapılacağının da bilinmesi gerektiğini belirtti. Tosun şöyle konuştu:

"Bandırma'da konut yapmak için yer bulamayan AKP İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle yaptığımız görüşmelerin sonucunda, ifade edildiği gibi şu anda tek bir yer var. O'da Bandırma Belediyesine ait. Bandırma'da konut ile ilgili ciddi bir sorun yaşanıyor. Konutlarda mevcut maliyetlerin artış oranı nedeniyle alt gelirli olan vatandaşlarımızın ev sahibi olmasının neredeyse imkansız olduğu dönemleri yaşıyoruz. Tabi ki alt ve orta gelir grubunun konut sahibi olabilmesi içinde Bandırma Belediyesinin arazisi ile ilgili bir tasarruf etmesi söz konu oldu. 91.000 metrekarelik bir arsamız var. Bu arsa bize ait değil. Arsamız bize tahsisli bir arsa. Mevcut TOKİ'lerin arka tarafında. Tabi bu arsa 2006 yılında yapılan yol kaldırım çalışmaları için Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tahsisi istenmiş. 2011 senesinde çet raporları alındıktan sonra Bandırma Belediyesine tahsisi gerçekleştirilmişti. 2012 senesinde ruhsat alınmış ve o zamandan beri belediyemiz tarafından yarı kullanılan yarı kullanılmayan bir alandı. Taş ocağı olarak kullanılmış ancak mevcut taş yapısının sağlıklı olmaması sebebiyle kullanılmamış.

"TOKİ ORAYI DEVRALIP, BİN 100 ADET KONUT YAPACAK"

Ay Yıldız Taş Ocağı açıldıktan sonra da tahsis süresini ben de dahil olmak üzere her sene harçlarını yatırıp devam ettirdiğimiz bir alan. Bu konu gündeme geldiğinde ilgili müdürlüklerimizle gerekli görüşmelerimizi yaptık. Burada yine bir Bandırma ailesi, Bandırma Partisi olarak birlikte hareket ettik. AKP İlçe Başkanı, Meclis Üyelerimiz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte konuyu değerlendirdik. Bandırma'daki konut problemlerinin en azından bir kısmına çözüm olması için TOKİ'ye devri ile ilgili bizim hazineye tekrardan geri vermemiz gerekiyor. Daha sonra TOKİ orayı devralıp, 1100 adet konut yapacak. Tabi ki önemli ve güzel bir kazanım kanaatini taşıyoruz. Özellikle son günlerde 203 dönümlük arazinin imara açılmasıyla ilgili kamuoyunun itirazlarının yaşandığı, aynı zamanda da konut ihtiyacının ortaya çıktığı ve ekonomik koşulların da ağırlaştığı süreçte Bandırma'da ki konut ihtiyacının oradan karşılanması noktasında bizim böyle bir alanı, 1100 dairelik bir alanı vermemiz gerçekten bizim açımızdan çok önemli ve değerli. Çünkü Bandırma'nın hassas olduğu noktalar var. Bandırmanın karşı çıktığı bazı noktalar var. O konularla ilgili olarak da bizim ne kadar işbirlikçi, ne kadar parti gözetmeden hizmete odaklı ve vatandaşın faydasını gözetmiş olduğumuzun anlaşılması gerekiyor. Bizim anlayışımız önce insanı ve bilikte yönetimi odağa almış şekilde hizmetlerimize yön veriyoruz. Çünkü Bandırma özellikle çamlıkla yani eski Ordonatla ilgili tek yürek olmuş durumda.

"KONUT İHTİYACININ YAPILACAK OLAN TOKİ'DEN KARŞILANACAĞINI BİLİYORUZ FAKAT YETERLİ OLMAYACAKTIR"

Biz Büyükşehir Belediye Başkanımıza da bu konuyu anlatmıştık. Önümüzde ki süreçte de bu konuyla ilgili olumlu geri dönüşleri olur diye düşünüyorum. Konut ihtiyacının yapılacak olan TOKİ'den karşılanacağını biliyoruz fakat yeterli olmayacaktır. Büyükşehir Meclis toplantısında söylediğim gibi Bandırma Belediyesinin uhdesine ait olan Edincik taraflarında yüzlerce dönüm arazisi var. Yine işbirliği ile burada da yeni bir kent oluşumu, özellikle 1/5000lik planların yapıldığı zaman gerçekten nüfus yoğunluğunun artacağı, sarı lekelerde olan belediye mülklerinin, arazilerinin değerleneceğini de ben buradan Büyükşehir Belediyisine yeniden söylemek istiyorum. Bandırma'nın faydasına olacak işbirliğine açığız. Türkiye'nin her yerinde yapılacak olan toplam 100.000 konutun içinden 1100 konutun Bandırmamızda yapılacak olması önemli bir karar. Aynı zamanda Bandırma aile üyesi olan bütün meclis üyesi arkadaşlarıma ve bu konuda emek veren herkese teşekkür ediyorum. Buradan sizlerin nezdinde de Büyükşehir Belediye Başkanımıza da söylemek istiyorum; Ordonatla ilgili olarak da yine Bandırma Meclisinin, Bandırma halkının, sivil toplum kuruluşlarının, odalarının, borsalarının, meslek örgütlerinin sağduyusuna güvenip ortak akılla hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İlla bir konut alanı üretilmesi gerekiyorsa da Bandırma Belediyesi olarak bizim nüfus yoğunluğunun sarı lekelerde olan arazilerimizin de onlarla birlikte paylaşılıp orda bir nüfus yoğunluğunun veya ticaret yoğunluğunun arttırabileceği bir alanın da Bandırma Belediyesi tarafından verilebileceğini de kendilerine yeniden belirtmek istiyorum. Emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Önümüzde ki süreçlerde 1/5000'lik planlar yapıldıktan sonra Bandırma'nın daha çok konut ihtiyacı karşılanır. Bandırma'ya hayırlı olsun."