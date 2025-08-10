Balıkesir Sındırga'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, Balıkesir Sındırga'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa'da da hissedildiğini açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları için ekipler bölgeye sevk edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Balıkesir Sındırga'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde de hissedildiğini ve AFAD İl Müdürlüklerinden ekiplerin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla saha taramaları devam etmektedir" denildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı belirtilen açıklamada, "Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa, Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanacaktır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var

Gözler Erdoğan'ın liderlik edeceği bu zirvede! Masada 4 başlık var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.