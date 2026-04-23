Balıkesir'in Burhaniye İlçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Haber:  Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sekiz Eylül Stadı'nda düzenlenen törenle kutlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duyulan güvenin ve verilen değerin en anlamlı ifadesidir. Bu özel gün yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda çocuklarımızın barış, kardeşlik ve umut dolu bir dünyada yetişmesi adına güçlü bir mesaj taşımaktadır" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Sekiz Eylül Stadı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, ülkemiz tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan 1920, milletimizin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescillendiği tarihi bir gündür. TBMM'nin açılmasıyla birlikte, milli egemenlik ilkesi somut bir gerçeklik kazanmış, milletimizin kaderini yine kendi azim ve kararlılığı belirlemiştir. İstiklal Harbi sürecinde yokluklara, imkansızlıklara ve tüm zorluklara rağmen sergilenen birlik, beraberlik ve mücadele ruhu, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin bağımsızlık yolunda gösterdiği sarsılmaz iradenin en güçlü göstergesi olmuştur."

Bu büyük mücadelenin sonucunda açılan TBMM yalnızca bir yönetim organı değil, aynı zamanda çağdaş, güçlü ve saygın bir Türkiye idealinin de simgesi haline gelmiştir. Bugün, bu anlamlı günün yıl dönümünü aynı heyecan ve gururla anıyor; milli egemenlik bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duyulan güvenin ve verilen değerin en anlamlı ifadesidir. Bu özel gün, yalnızca bir bayram değil; aynı zamanda çocuklarımızın barış, kardeşlik ve umut dolu bir dünyada yetişmesi adına güçlü bir mesaj taşımaktadır. Bu bilinçle, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için tüm gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz."

Törende öğrenciler şiirler okurken, yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.

Kaynak: ANKA
