Balıkesir haber! Karesi Belediyesi Uluslararası Çalışmalarına Devam Ediyor

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı'na İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından sunulan ve kabul edilen 2020-1-TR01-KA204-093013 referans numaralı "Building adult competences in Zero Waste circular economy in Europe-Avrupa'da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti dahilinde Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi" projesinde ortak olarak yer alan Karesi Belediyesi İsveç'in Malmö şehrinde 5-7 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen projenin 4. Ulusötesi toplantısına katılım sağladı.

Başkan Orkan'da Toplantıya Katıldı

Proje faaliyet çalışmalarına Karesi Belediyesi'ni temsilen Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Strateji Geliştirme Müdür Vekili Özgür Aycil katılım gerçekleştirdi. Ulusötesi toplantıya proje ortakları olan Balıkesir Üniversitesi'ni temsilen Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Demir, Dr. Öğretim Üyesi Fatmagül Tolun, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden Rektör Prof. Dr. Bedriye, Tunçsiper, Dr. Öğretim Üyesi Kadir Demir, Dr. Öğretim Üyesi Nurdan Erdoğan, Slovakya'dan Slovak University of Agriculture in Nitra, İspanya'dan Fundaciıon Universitat Jaume I-Empresa, İsveç'ten SWIDEAS ve Makedonya'dan EMKICE isimli kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Karesi Belediyesi Sunum Gerçekleştirdi

5-7 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen proje çalışmaları ile Sıfır Atık konusunda yetişkin eğitimi alanında rapor, yenilikçi müfredat ve eğitim modülleri, pilot eğitimi desteklemek için bilgi işlem kaynakları ve sıfır atık girişimcilik konuları ele alındı. Ulusötesi toplantı faaliyetleri çerçevesinde Karesi Belediyesi'nin Sıfır Atık ve Akıllı Şehircilik Uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Karesi Belediyesi adına strateji geliştirme müdürü Özgür Aycil tarafından uluslararası atölye çalışmaları ve toplantılarda sunumlar gerçekleştirildi. Ulusötesi toplantılarda çerçevesinde İsveç Malmö'deki sıfır atıkla ilgili kurumlar ve Lund Üniversitesinde panel çalışmaları gerçekleştirildi.

Başkan Orkan: "tecrübelerimizi paylaşıyoruz"

Uluslararası alanda her geçen gün başarılı proje çalışmalarına imza attıklarını söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Bunların yanında yeni AB proje başvurularımız da devam etmekte. Özellikle Yenilenebilir Enerji ve Kırsal Kalkınma alanlarında ki projeleri çok önemsemekteyiz. Bu projelerle birlikte Avrupa Birliği üyesi olan ve aday ülke statüsünde bulunan ülkelerde ki belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları gibi kurumlarla olan işbirliğimizin artarak devam etmesini bekliyoruz" dedi. Uyguladığımız projelerle birlikte öncelikle ilimizin ve ilçemizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Bunlara ek olarak sıfır atık, organik tarım, akıllı sehirler alanında yürütmekte olduğumuz projelere deneyim ve bilgimizi aktarıyoruz.Tr 22 düzey 2 bölgesinde en fazla Avrupa birliği projesi yürüten belediye olarak birinci sıradayız.Türkiye genelinde değerlendirildiğinde üst noktalarda olduğumuz kesin. Projelerimizle birlikte kurumsal kapasitemizi güçlendiriyoruz ve geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. - BALIKESİR