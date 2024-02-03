Balıkesir'deki öğrenciler amatör telsiz ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Balıkesir'in Marmara Adası'nda bir grup öğrenci ve öğretmen amatör telsiz ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'dan cevap bekleyen öğrencilerin kulakları 400 kilometre yukarıdan gelecek çağrıda.

Balıkesir'in Marmara İlçesinde (Marmara Adası) bulunan Saraylar İmam Hatip Lisesi öğrencileri, kendilerine yardımcı olan Okul Müdürü Okan Keskin ve Öğretmenleri Ömer Sağır'ın yardımları ile Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile telsiz üzerinden irtibata geçti. Çağrıda bulunan öğrencilerin gözü kulağı istasyonda göre yapan Alper Gezeravcı'dan gelecek haberde. ISS- Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Alper Gezeravcı ile telsiz üzerinden görüşme yapmak isteyen Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri günlerdir yoğun uğraş veriyor. Okullarında kurulan Amatör Telsiz İstasyonundan ISS'yi gece gündüz takip eden öğrenciler uzay istasyonunda bulunan Türk Astronot Alper Gezeravcı'dan gelecek cevap çağrısını heyecanla bekliyorlar.

Kendi yaptıkları anten ile seslerini ISS'e ulaştırmayı başaran lise öğrencileri ISS'de bulunan sistemler aracılığı ile Avrupa'dan birçok amatör telsizci ile bağlantı kurdular. Astronotların henüz çağrılarına cevap vermediğini söyleyen gençlerin kulağı 400 kilometre yukardan gelecek seste. Tatil dönemi olmasına rağmen günde 2 3 defa okula gelen öğrenciler, zaman zaman da araziye çıkarak Alper Gezeravcı'nın amatör telsiz çağrı işaretini kullanarak çağrı yapıyorlar. Öğrencilerin büyük bir gayretle astronotlara seslerini ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Okul Müdürü Okan Keskin, "Bu yılın Türkiye Yüzyılı olması münasebetiyle gerçekleşen ülkemizin insanlı ilk uzay misyonunun heyecanını öğrencilerimizle birlikte yaşamak istedik. Bu sebeple amatör telsizci olan matematik öğretmenimiz Ömer Sağır'ın telsiz ekipmanlarını kullanarak okulumuz bünyesinde bir amatör telsizcilik eğitim istasyonu kurduk. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü okulumuza özel uluslararası çağrı işareti tahsis etti. Öğrencilerimiz kendi emekleri ile bir anten yaptılar. Tatil boyunca büyük bir istekle gece gündüz okula gelerek uluslararası uzay istasyonuna çağrı yapıyorlar.Alper Gezeravcı'nın sesini kendi sistemlerimizle okula doğrudan telsiz bağlantısı ile duyduk. Ancak randevumuz olmadığı için o esnada çağrı yapmadık. Öğrencilerimiz ISSe bağlanan diğer ülkelerin amatör telsizcileri ile görüşme yaptılar. Bu etkinliğin öğrencilerimizde oluşturduğu vizyon ve zihin patlaması bizi çok memnun etti" dedi.

12. sınıf öğrencisi Muhammet Mustafa Altun, "Yaşadığımız adada imkanlar çok kısıtlı. Özellikle kışın yapacak çok fazla şey bulamıyoruz. Bu yüzdenokulumuzda amatör telsiz kulübü açılınca hemen katılmak istedim.

Alper Abi uzaya çıktığından beri her gün gece gündüz uluslararası uzay istasyonunu takip edip çağrı yapıyoruz. Öğretmenlerimiz bize astronotların cevap vereceğini söyledi ancak istasyondaki telsizle irtibat sağladığımız halde henüz cevap vermediler. Biz kendi yaptığımız antenle uzaya sesimizi ulaştırmanın heyecanını yaşıyoruz. 12. sınıf olduğum için mezun olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Bu faaliyetin bitmesini istemiyorum" dedi. - BALIKESİR